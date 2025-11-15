INVITA GOBIERNO DEL ESTADO A CELEBRAR EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la ciudadanía a celebrar el Día Nacional del Libro con una jornada especial denominada “Fiesta del Libro”, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, de 15:00 a 20:00 horas, en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Juárez esquina con Hidalgo, en esta ciudad capital.

El Día Nacional del Libro se instituyó en México en 1979 en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, figura emblemática de las letras mexicanas, con el propósito de promover la lectura y reconocer la importancia del libro como herramienta de conocimiento, imaginación y libertad.

La Fiesta del Libro ofrecerá actividades culturales, venta de libros y un bazar literario, además de un programa dedicado a rendir homenaje a Rosario Castellanos, una de las autoras más destacadas de la literatura mexicana del siglo XX.

Programa de actividades:

El programa iniciará a las 15:00 horas con Letras para llevar, homenaje a Rosario Castellanos. A las 16:00 horas se realizará la lectura de su obra con la participación de Mediadores de Salas de Lectura. A las 17:00 horas se llevará a cabo la lectura de poemas en la que participará la secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas.

Posteriormente a las 18:00 horas tendrá lugar la actividad Hojalatería y pintura: Lectura de obra personal, con la participación de Alicia Rocha, Ángela S. Reojas, Daniela González, Elvia R. Garza, José Luis Molina, Miguel Servín, Paula Hernández, Stella Rigel y Susana Cepeda. Finalmente, a las 19:00 horas se presentará la lectura teatralizada Jane Austen a escena, bajo la coordinación de Sylvia Georgina Estrada.

La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, destacó que para el gobernador Manolo Jiménez Salinas el fomento al libro, la lectura y la escritura es una prioridad, ya que constituyen herramientas esenciales para el desarrollo educativo, cultural y humano de las y los coahuilenses. Señaló que desde el Gobierno del Estado se impulsa una política cultural cercana a la gente, que promueve el acceso a los libros, el encuentro con los autores y la participación activa de la comunidad lectora.

La Secretaría de Cultura reitera la invitación a toda la ciudadanía a sumarse a esta celebración literaria que honra a las letras mexicanas y reafirma el compromiso de Coahuila con la educación, la cultura y la creatividad. La entrada es libre.