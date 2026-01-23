INVITA COAHUILA A INTEGRARSE COMO TESTIGOS SOCIALES

Saltillo, Coah. Al enfatizar la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) reiteró la invitación para postularse en el Padrón Público de Testigos Sociales de las contrataciones del Gobierno del Estado de Coahuila.

Personas Físicas y Organismos No Gubernamentales tienen hasta el próximo 15 de febrero del presente año para llenar el formulario y adjuntar la documentación requerida por medio del sitio web https://testigosocial.sefircoahuila.gob.mx/

También pueden participar estudiantes del nivel profesional que acrediten el porcentaje de créditos requeridos para realizar las prácticas profesionales, servicio social o análogo, mediante constancia emitida por la universidad a la que pertenezcan.

Entre las funciones de los Testigos Sociales destaca proponer mejoras en aspectos como calidad y precio, y fortalecer la transparencia e imparcialidad en las disposiciones legales de las adquisiciones; además dar seguimiento al establecimiento a las acciones recomendadas derivadas de su participación, y emitir el testimonio correspondiente al final de su participación, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Es importante destacar que, los aspirantes deberán manifestar bajo protesta de decir verdad no desempeñarse en el servicio público federal, estatal o municipal, ni contar con sanción por alguna por este tipo de funciones al menos un año previo a la fecha de su solicitud.

Los interesados en formar parte del Padrón de Testigos Sociales tomarán el curso de capacitación en “Contrataciones Públicas”; todos los trámites de este son gratuitos y se desarrollan de manera electrónica.

La Subsecretaría de Auditoría de Obra Pública y Programas Sociales dará a conocer a los seleccionados el día 24 de febrero del presente año.