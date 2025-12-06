Inicia Transformación del Parque Infantil en Beneficio de las Nuevas Generaciones

Sabinas, Coahuila — El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, anunció la próxima instalación de pasto sintético en el parque infantil de la colonia Coahuila, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte infantil y juvenil en el municipio. Este proyecto se realiza en coordinación con la Tribu Kickapoo, fortaleciendo la colaboración con la comunidad local.

Como parte de esta intervención, se recibió la especificación técnica para la colocación de 3,470 metros cuadrados de pasto sintético modelo Sport Mara Realturf, tipo monofilamento bicolor, con una altura de 40 mm y un peso de 800 gr/m². Este material está tejido sobre base de polipropileno, cuenta con aplicación de látex negro Duraback Ultra mediante sistema tufting y ofrece ocho años de garantía contra la radiación UV. La instalación incluye cosido manual lienzo a lienzo, adherencia total a la superficie, así como el agregado de arena sílica (50/50) y caucho triturado de 3 a 5 mm.

El alcalde Chano Díaz destacó que este proyecto fortalece uno de los espacios deportivos más importantes de Sabinas, donde se desarrollan torneos infantiles de gran tradición y que, por su actividad, es un verdadero semillero de futuros deportistas.

“El deporte es fundamental para nuestros niños y jóvenes. Les permite crecer sanos, libres y lejos de las malas conductas y las adicciones. Por eso estamos invirtiendo en mejorar este parque infantil, porque aquí se forman talentos y se construyen historias de éxito para Sabinas”, señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando acciones que favorezcan la práctica del deporte, la convivencia familiar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.