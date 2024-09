Desde Monclova, y de manera simultánea en los 38 municipios arrancó la entrega de tarjetas para personas adultas mayores y con discapacidad

Cumple Manolo uno de sus principales compromisos con las y los coahuilenses

Monclova, Coah.- Desde Monclova, y de manera simultánea en todo el estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó la entrega de la Tarjeta de la Salud Popular, para personas adultas mayores de 70 años y con discapacidad que no tengan seguridad social.

Con la entrega de esta tarjeta, Manolo Jiménez sigue cumpliendo sus compromisos con las y los coahuilenses, ya que el Gran Programa de Salud Popular fue una de las peticiones más sentidas que recogió de la gente durante su campaña.

“Seguimos reforzando el gran programa de Salud Popular, ya tenemos habilitados los 133 centros de salud por todo Coahuila para atender mejor a nuestra gente. Desde Monclova arrancamos de manera simultánea en los 38 municipios del estado la entrega de la tarjeta de la Salud Popular, para beneficiar a miles de adultos mayores y personas con discapacidad. Este esfuerzo se suma a todas las acciones que llevamos a cabo para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, destacó.

La inversión total inicial que se ha realizado en este Gran Programa de Salud Popular es de más de 500 millones de pesos.

En una primera etapa de la tarjeta de la Salud Popular ya se tienen registradas a 20 mil personas y se proyecta que este beneficio pueda llegar a 90 mil en todo Coahuila. En esta ceremonia se entregaron, además, ocho vehículos utilitarios para la recolección de muestras de laboratorio.

Con esta Tarjeta de la Salud Popular las y los beneficiarios tendrán acceso a consulta general en los 133 Centros de Salud; consulta de especialidad a través de telemedicina; medicamentos del cuadro básico; estudios de laboratorio gratuitos; atención en 14 hospitales generales, entre otros servicios.

Manolo Jiménez destacó que para poder llevar a cabo este gran programa de salud se realizó una gran inversión en la rehabilitación de los 14 hospitales generales en el estado, y en la rehabilitación de los 133 centros de salud de todas las regiones. Además de la instalación del Centro Estatal de Telemedicina, que está conectado a los 133 Centros de Salud para ofrecer consultas de especialidad a distancia, mejorando en la prevención, en la atención y apoyando a la economía de las familias.

El Mandatario estatal aseguró que el Gran Programa de Salud Popular es el programa social más importante de su administración en este 2024.

“Estamos cumpliendo compromisos porque a mí no se me olvida, ni se me va a olvidar nunca, por qué soy gobernador. Yo soy gobernador gracias a ustedes, gracias al apoyo de la gente. Y tampoco se me olvida para qué soy gobernador. Yo soy gobernador para que todo lo que vayamos haciendo, a final del día se traduzca en que nuestra gente viva mejor”, expresó.

Jiménez Salinas comentó que además del tema de salud, su administración trabaja en otros temas igual de importantes como la seguridad, en el que de manera coordinada entre el Estado, los 38 municipios, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada se mantiene blindado al estado.

“Aquí mandamos las instituciones; por eso en Coahuila, que quede muy claro, la seguridad no se politiza ni se ‘partidiza’. La seguridad es de todas y de todos, porque entre todas y todos la hemos construido”, destacó.

Agregó que, de la misma manera y junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su equipo, se trabaja en un plan extraordinario para dar solución al problema de AHMSA; además de trabajar, en coordinación con el alcalde electo de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, en un gran proyecto de promoción económica de la región, para atraer más inversiones, mejores empleos y diversificar así la economía.

“Hoy quiero reiterar nuestro compromiso con Monclova, nuestro compromiso con la gente de este gran municipio de nuestro estado. Aquí vamos a seguir presentes, aquí vamos a seguir desarrollando diferentes proyectos, programas y obras para que en conjunto con Monclova y la región Centro, sigamos construyendo la grandeza de Coahuila”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

Por su parte, Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en la entidad, señaló que para el gobierno de Manolo Jiménez la atención a la salud es una prioridad.

Recordó que del Gran Programa de Salud Popular nace la Tarjeta de la Salud Popular; que está destinada a beneficiar a los adultos mayores de 70 años en adelante y a personas con discapacidad severa que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

Añadió que con el apoyo del programa estatal Mejora y la coordinación con los 38 municipios del estado, la meta es distribuir un total de 90 mil tarjetas en todas las regiones del estado, que se podrán tramitar en la totalidad de los centros de salud en la entidad, en los hospitales generales y en el módulo instalado en las instalaciones del Centro Integral del Adulto Mayor, en Saltillo, además de las brigadas móviles.

Maricela Díaz Garza, beneficiaria de este programa, mencionó que el contar con atención médica gratuita de calidad es muy importante, y aseguró que esta tarjeta será un gran alivio económico al tener grandes beneficios.

“Nos sentimos afortunados por tener un gobierno cercano que trabaja en equipo y siempre pensando en mejorar la calidad de vida de todos los coahuilenses”, comentó.

Acompañaron al gobernador en este evento, además, Mario Alberto Dávila Delgado, presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal, alcalde electo de Monclova; Sergio Armando Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno de la Región Centro–Desierto; Ezra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora en la región; Aurelio Morales Aguirre, coordinador del Centro de Salud de la Colonia Praderas y Laura Patricia Garza Guerra, Integrante del Consejo de ISN, así como habitantes de Monclova.