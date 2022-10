Piedras Negras, Coah.- A través del acuerdo social Mejora entre los alcaldes de Coahuila y el Gobernador del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, quien realiza gestiones para poder llevar a cabo el programa “Cambiando Vidas”, en el que se hace una sinergia entre la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, en coordinación con los Municipios.

El Presidente Honorario del DIF Piedras Negras, Franco González Treviño, expresó que a través de este programa se podrá apoyar a quien más lo necesita, con un acuerdo que se realizó en febrero pasado para llevar estos programas que a la Alcaldesa le interesa traer para apoyar a los ciudadanos.

“En todo el estado se está llevando a cabo el programa en beneficio de la población, como este de ‘Cambiando Vidas’, en el que se ha podido beneficiar en algunos otros municipios con prótesis de rodilla, de cadera, cirugías cataratas y también con el abastecimiento de las placas dentales, que ahora llega a nuestro municipio”, indicó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Doctor Iván Alejandro Moscoso.

Además, resaltó que se brinda beneficios a todos los adultos mayores que no cuentan con sus piezas dentales y tienen deficiencia en cuanto a la alimentación y su estilo de vida en general, y este proyecto tiene como objetivo mejorar su calidad de vida y su autoestima; hace un mes y medio se ha convocado a este grupo, y se ha identificado a estos pacientes y se ha hecho un protocolo de estudio, preparándoseles para recibir estas prótesis dentales.

Por su parte, Omar Morales, Coordinador de cirugías “Cambiando Vidas”, del área de prótesis dentales señaló que por instrucciones del Gobernador Miguel Riquelme y del Secretario de Salud Roberto Bernal señaló que “Tenemos el objetivo de bridar un beneficio a la comunidad de Piedras Negras y municipios aledaños, ya que tenemos evidencias que en Coahuila tenemos problemas de caries, encías, edentulismo, que es cuando los pacientes ya no tienen dientes, ¿qué pasa? pues ya no sonríen igual, se cohíben ya no pueden comer bien, baja su autoestima”, mencionó.

“Agradezco al programa Mejora, al Municipio y al DIF todo el apoyo y facilidades, para montar en sus instalaciones el equipo técnico, agradecemos la sinergia entre ambas secretarias y el municipio, las prótesis se hacen en una semana y son prótesis de calidad, si alguna prótesis no les llega a quedar, se puede repetir tenemos el tiempo de hacerlo, esto es el plus y hace la diferencia”, expresó.