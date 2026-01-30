Inauguran en Congreso la exposición “El Sarape: entre historia y color”

Saltillo, Coah.- Como parte de la promoción a la cultura, en el Congreso del Estado de Coahuila se inauguró la exposición “El Sarape: entre historia y color”, una muestra única que reúne diferentes colecciones de emblemáticos sarapes.

La inauguración estuvo a cargo de la Diputada Luz Elena Morales Núñez, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso; de la Secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas; de la maestra Diana Patricia González Soto, directora General de Museos; de Leticia Rodarte, Directora del Instituto Municipal de Cultura; de Juan Rubén Tamayo Sánchez, en representación de las y los artesanos; así como por parte de la diputada Beatriz Frausto.

En su mensaje en el acto inaugural, la diputada Morales Núñez dijo que “sin duda esta exposición es un espacio donde apreciamos las expresiones culturales más emblemáticas que tenemos aquí en Saltillo, en nuestro estado, donde el sarape más allá de ser una prenda tradicional, es un símbolo de nuestra identidad. No hay saltillense que no se identifique con él, es un orgullo regional, orgullo nacional también de nuestros hermanos las Tlaxcaltecas”.

Asimismo reconoció a quienes se dedican a la elaboración y preservación de esta tradición, “Reconozco el trabajo que hacen, el interés que tienen por la cultura, por el turismo. Cuenten con el Congreso del Estado como un aliado de ustedes”.

Asimismo las y los integrantes del presídium pronunciaron un mensaje, en el que coincidieron que esta exposición es un homenaje al Sarape como símbolo de identidad, historia y orgullo nacional, con especial énfasis en el Sarape de Saltillo, orgullo de Coahuila y de México, además en esta muestra se encuentran sarapes que datan de los años 1823 a 1867, los más antiguos.

Se invita a las y los ciudadanos a visitar esta exposición llena de arte y color, de lunes a viernes en las instalaciones del Congreso del Estado.