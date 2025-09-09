Inversión de más de 600 millones de pesos en créditos, apoyos e infraestructura

Sabinas, Coah.- Durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Saltillo, junto con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, anunciaron una inversión de más de 600 millones para esta entidad como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús Maria Montemayor Garza, dio a conocer estos detalles en el marco de la 43ª edición del tradicional Concurso del Becerro Gordo 2025 en Sabinas, resaltando que este gran programa responde a los retos del reciente cierre de la frontera con Estados Unidos, y resaltó que este programa es una iniciativa conjunta con la presidenta de México, con el objetivo de impulsar la reactivación y autosuficiencia del sector pecuario.

“En Coahuila contamos con condiciones de seguridad, estabilidad y unidad que permiten que nuestras tradiciones se fortalezcan, pero también, y de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con la presidenta de México, estamos listos para tomar decisiones estratégicas que beneficien a los ganaderos de todo el país,” señaló.

Detalles del Programa de Apoyo a la Ganadería:

El programa de inversión se centrará en varios ejes estratégicos para apoyar a los productores pecuarios:

* Financiamiento accesible: Se establecerán esquemas de crédito y financiamiento para que los ganaderos puedan modernizar sus operaciones.

* Engorda y rastros: Se destinarán recursos para mejorar la infraestructura de engorda de ganado y la operación de rastros, con el objetivo de optimizar la producción y la calidad de la carne.

* Acciones de comercialización: Se buscarán nuevos mercados y se implementarán estrategias para asegurar la comercialización interna del ganado, mitigando así los efectos del cierre fronterizo.

Un evento con tradición y futuro

La 43ª edición del Concurso del Becerro Gordo, en el marco de las Fiestas Grandes de Sabinas 2025, sirvió como el escenario ideal para este importante anuncio. El evento, que fomenta la mejora en la producción pecuaria de la región, mostró un crecimiento histórico con más de 90 becerros registrados, lo que refleja el compromiso de los ganaderos con la calidad y la competitividad.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural reafirmó que el Gobierno del Estado seguirá trabajando de la mano con las asociaciones ganaderas y productores locales para que el sector continúe avanzando pa’delante y a pasos de gigante.