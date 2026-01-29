Impulsa Chano Díaz acciones de limpieza en terrenos baldíos de la colonia Guadalupe

Se atienden reportes ciudadanos para prevenir focos de infección y riesgos de incendio

Sabinas, Coahuila.– Como parte de las acciones permanentes de mantenimiento urbano y atención a reportes ciudadanos, la administración municipal encabezada por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren llevó a cabo trabajos de limpieza en terrenos baldíos con acumulación de basura en la colonia Guadalupe, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud y a la seguridad de las familias.

Durante una entrevista, el presidente municipal señaló que estas acciones derivan directamente de los recorridos y reportes realizados por la ciudadanía, los cuales permiten detectar áreas que requieren intervención inmediata.

“Hemos estado haciendo recorridos por los reportes que la ciudadanía ha hecho y estamos dando limpieza y mantenimiento a muchas áreas. Pero también es importante hacer conciencia, porque entre todos podemos prevenir este tipo de tiraderos”, expresó.

Indicó que en este caso en particular ya se dialogó con vecinos del sector para invitar a denunciar a quienes resulten responsables, ya que el terreno representaba un riesgo considerable. “Esa casa ya se había incendiado una vez y casi se extiende a una vivienda vecina por toda la basura acumulada. Si no actuamos a tiempo, se convierten en focos de infección y de peligro”, agregó.

Chano Díaz hizo un llamado a la población a ser ciudadanos responsables y participar activamente mediante la denuncia, no solo de tiraderos clandestinos, sino también de problemáticas como lámparas dañadas, fugas de agua y otras necesidades en las colonias. “Si queremos una ciudad bonita, tenemos que ser ciudadanos de primera y reportar para poder resolver”, afirmó.

El presidente municipal reconoció que, debido a las bajas temperaturas, el fin de semana se concentraron esfuerzos importantes en albergues y rondines para resguardar a personas vulnerables, agradeciendo a la ciudadanía que se sumó con apoyo y solidaridad.

“Nos ocupan en la calle, somos gente de campo y tenemos que darle agilidad a todos los pendientes. Es un gran reto, pero poco a poco vamos a construir el Sabinas que todas y todos queremos”, concluyó.