GOBIERNO DEL ESTADO INFORMA HORARIOS DE OFICINAS DE LICENCIAS DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de brindar certeza y facilitar la planeación de trámites a la ciudadanía durante la temporada decembrina, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, informa los horarios de atención de las oficinas de licencias con motivo de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

Durante los meses de diciembre y enero, las oficinas de licencias mantendrán su horario habitual de atención, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De manera excepcional, los días 24 y 31 de diciembre, el horario de atención será de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Asimismo, se informa que los días 25 de diciembre y 1 de enero, las oficinas de licencias permanecerán cerradas.

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad invita a la ciudadanía a tomar previsiones y a consultar la ubicación de los módulos disponibles para realizar el trámite de licencias, así como agendar una cita y verificar los requisitos para trámites de extravío, reposición o renovación, a través del sitio oficial licencias-coahuila.com.mx.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener servicios accesibles y eficientes para las y los coahuilenses, incluso durante los periodos vacacionales.

El Gobierno de Coahuila continúa trabajando con orden, cercanía y responsabilidad, pa’ delante, para que los servicios sigan funcionando y respondan a las necesidades de la gente, siempre por el bien de Coahuila.