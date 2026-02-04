Fortalecen proximidad social y prevención del delito en escuelas de Sabinas

Seguridad Pública municipal y autoridades estatales impartieron pláticas y actividades preventivas a estudiantes.

Sabinas, Coahuila.– Como parte de las acciones del Mando Coordinado Policial de Sabinas, se llevaron a cabo actividades de proximidad social y prevención del delito en planteles educativos del municipio, con el objetivo de fortalecer valores, habilidades para la vida y la cultura de la prevención entre estudiantes.

En la Escuela Secundaria Venustiano Carranza, personal de Seguridad Pública Municipal, encabezado por el director de Seguridad Pública Municipal, comandante Salvador Alejandro Rivera Rivera, así como la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de la licenciada Gabriela Franyutti García, impartieron pláticas dirigidas a alumnos de distintos grados, abordando temas relacionados con la toma de decisiones, convivencia y prevención de conductas de riesgo.

De igual manera, en el Colegio CEAT, se realizaron actividades informativas y recreativas enfocadas en la prevención de violencia y bullying, donde estudiantes participaron en dinámicas como la lectura del cuento “Paco el Policía”, convivencia con el elemento K-9, exhibición de unidades, uniformes y herramientas de trabajo policial.

Estas acciones forman parte del compromiso de las autoridades de seguridad para mantener un contacto cercano con la comunidad estudiantil, promoviendo entornos seguros y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de Sabinas.