Fortalece red de jóvenes por México sus estructuras en la región carbonífera

Región Carbonífera, Coahuila.— En el marco de una gira de trabajo por los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas, se realizaron las tomas de protesta de las nuevas dirigencias y comités municipales de la organización Red de Jóvenes por México, en cumplimiento a las instrucciones del presidente estatal del PRI en Coahuila, don Carlos Robles.

Los eventos fueron encabezados por los Presidentes de los Comités Municipales del PRI y el dirigente estatal de la Red de Jóvenes por México en Coahuila, Iván Terashima, quien destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer las estructuras juveniles del partido en todo el estado, priorizando la capacitación, la organización y el trabajo territorial.

Terashima subrayó que la consolidación de la organización juvenil es clave para atender de manera directa las necesidades y demandas de las juventudes coahuilenses, y reafirmó el compromiso de mantener una presencia permanente en los municipios.

Durante su mensaje, reconoció y agradeció el trabajo de las dirigencias salientes, a quienes invitó a seguir aportando al fortalecimiento del partido desde otras trincheras, refrendando su compromiso con el proyecto priista y con Coahuila.

Asimismo, reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que su administración ha demostrado que el PRI sabe gobernar con resultados, estabilidad y buenos indicadores para el estado.

En este contexto, Iván Terashima parafraseó el mensaje del presidente estatal del PRI, don Carlos Robles: “tenemos PRI para rato, para mucho rato”, destacando que el partido se mantiene vigente, unido y listo para competir con fuerza.

Finalmente, informó que las giras de renovación y toma de protesta continuarán en las distintas regiones del estado, con el objetivo de llegar preparados y fortalecidos al proceso electoral de 2026.