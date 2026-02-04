Fortalece PRI sus sectores y organizaciones

Se declara listo y echado pa’ delante de cara al próximo proceso electoral

Saltillo, Coah.– En el marco del evento estatal de entrega de nombramientos, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, destacó la fortaleza, unidad y organización del priismo coahuilense, al asegurar que el partido se encuentra listo y “echado pa’ delante” para enfrentar el próximo proceso electoral.

La jornada inició con un mensaje de bienvenida a cargo de Adrián Herrera López, secretario técnico del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, quien resaltó la importancia de la coordinación interna y el fortalecimiento de las estructuras partidistas como base del proyecto político del tricolor en la entidad.

Posteriormente, se llevó a cabo una capacitación impartida por Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones del CDE del PRI en Coahuila, quien destacó el papel estratégico de los sectores y organizaciones como motor de cercanía social y movilización territorial.

Durante el evento, Gabriel Elizondo Pérez, consejero político estatal, dirigió un mensaje en el que reconoció el trabajo de la militancia y subrayó la relevancia de la unidad partidista para enfrentar con éxito los retos del proceso electoral que se avecina.

Asimismo, se desarrolló una capacitación a cargo de Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal, enfocada en el fortalecimiento de la estructura operativa y en la preparación rumbo a la jornada electoral.

En su mensaje central, el presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que este encuentro no solo representa un acto protocolario, sino una muestra clara del compromiso y del trabajo partidista que se realiza en cada rincón de Coahuila.

“Este encuentro estatal no es solo un símbolo de nuestra fuerza, es la prueba palpable de que en la unidad encontramos nuestro verdadero poder”, expresó, al agradecer el esfuerzo incansable de los sectores, organizaciones y liderazgos presentes.

Robles Loustaunau subrayó que el PRI es el partido de las causas, de los compromisos y de los resultados, y que su identidad está forjada en la lucha constante por la justicia social, el empoderamiento de las mujeres, el respaldo a la juventud y el apoyo permanente a los sectores populares, columna vertebral de la sociedad coahuilense.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, a quien calificó como “el mejor gobernador de México”, asegurando que bajo su conducción el PRI y la Alianza Ciudadana por la Seguridad avanzan con paso firme rumbo al triunfo electoral.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar el carro completo”, afirmó, al convocar a la militancia a fortalecer la convicción, cerrar filas y redoblar esfuerzos de cara a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Como parte del evento, se realizó la entrega de nombramientos a cinco representantes de cada uno de los sectores y organizaciones, reafirmando el compromiso del partido con la inclusión, la organización y el fortalecimiento de su estructura interna.

Finalmente, el dirigente estatal llamó a la movilización y a la unidad para consolidar un proyecto ganador que garantice seguridad, justicia y desarrollo social para las y los coahuilenses, asegurando que Coahuila volverá a ser referente nacional de lucha y esperanza.

“Juntos somos invencibles. Es momento de avanzar con fuerza y convicción hacia la victoria y hacia el carro completo”, dijo.