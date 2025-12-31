FORTALECE DIF COAHUILA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ADICCIONES

Encabeza presidenta del DIF Coahuila sesión ordinaria del Comité Estatal de Regulación y Supervisión

Saltillo, Coah.- Con el firme compromiso de proteger la salud, la dignidad y los derechos humanos de las personas que enfrentan el consumo problemático de sustancias, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de Regulación, Supervisión y Seguimiento a los Centros Residenciales Especializados en Adicciones, un espacio clave para consolidar la política pública en esta materia en el estado de Coahuila.

Esta sesión forma parte del programa interinstitucional “Vive Libre Sin Drogas”, una estrategia integral que se desarrolla a través de cinco ejes fundamentales: sensibilización, prevención, atención, profesionalización y reinserción, orientados a generar entornos seguros, regulados y con enfoque humanista para la atención de las adicciones.

Durante la sesión se avanzó de manera puntual en el eje de Atención, cuyo objetivo central es fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la operación adecuada de los establecimientos residenciales especializados, consolidar los mecanismos técnicos, jurídicos y operativos del Comité Estatal, así como definir acuerdos y rutas de trabajo que permitan ordenar, profesionalizar y dar seguimiento sistemático a las acciones de supervisión, reconocimiento, atención de quejas y protección de los derechos humanos durante el año 2026.

Asimismo, se formalizó la integración actualizada del Comité y se estableció una agenda común que permitirá fortalecer el trabajo colegiado en materia de regulación, supervisión y acompañamiento técnico, asegurando una atención integral y de calidad para las personas usuarias en todo el estado.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, subrayó que este esfuerzo refleja una visión centrada en la persona y en la corresponsabilidad institucional.

“En Coahuila entendemos que atender las adicciones no es solo una tarea sanitaria, sino un compromiso social y humano. Este Comité nos permite trabajar de manera coordinada para garantizar espacios dignos, seguros y profesionales, poniendo siempre al centro a las personas y sus familias”, expresó.

Salinas Valdés resaltó que esta iniciativa responde a la visión del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado una política pública firme y sensible en materia de salud mental y prevención de adicciones.

“Para el Gobernador, fortalecer la atención a las adicciones es una prioridad porque significa cuidar la salud, la paz social y el futuro de nuestras comunidades. Estas acciones reafirman su compromiso con un Coahuila más seguro, más humano y con mayores oportunidades para todas y todos”, señaló.

Como parte de los resultados del programa Vive Libre Sin Drogas, se destacó el impacto alcanzado a través de diversas acciones, entre ellas actividades deportivas y comunitarias, estrategias digitales de orientación, atención directa a miles de personas mediante stands y unidades móviles, el censo de centros de atención a las adicciones, así como la capacitación y profesionalización de responsables de centros y personal de salud mental. Estas acciones han permitido fortalecer la prevención, la atención especializada y la reinserción social desde un enfoque integral.

Resultados de las actividades del programa Vive Libre sin Drogas

* Urban Games: 70 participantes

* Copa campeones: 912 participantes

* Chatbot Viv: 1,800 interacción de usuarios

* Stand y unidad móvil: 9,000 personas atendidas

* Centros de atención de adicciones censadas: 454 centros

* Capacitación Centros Residenciales:

1,200 responsables

* Diplomado Atención a las Adicciones: 890 profesionales de la salud mental

* Programa respeto: 450 personas atendidas

*Taller Hoy por mi: 6,700 personas atendidas

Con este trabajo interinstitucional, el Gobierno del Estado de Coahuila y el DIF Coahuila refrendan su compromiso de seguir construyendo estrategias sólidas, coordinadas y con enfoque de derechos humanos, que permitan prevenir, atender y acompañar de manera integral a quienes enfrentan el desafío de las adicciones.