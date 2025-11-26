Festival con Causa: Sabinas Celebra la Entrega de Donativos 2025

El Gobierno Municipal de Sabinas informa que este martes se llevó a cabo la Entrega de Donativos del Festival de la Carne Asada 2025, evento al que asistió personalmente el alcalde José Feliciano Díaz Iribarren, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones que brindan servicio directo a la comunidad. Durante el acto, realizado en el estrado principal, se dio la bienvenida a los asistentes y se escucharon los mensajes iniciales de Mabel Rodríguez Gutiérrez, Patricia Lomelí, José Feliciano Díaz Iribarren, y Cristina Amezcua González, quienes coincidieron en la importancia del trabajo coordinado entre ciudadanía, empresas y gobierno para generar resultados positivos en Sabinas.

El alcalde José Feliciano Díaz Iribarren expresó un especial agradecimiento a los integrantes del Comité del Festival de la Carne Asada 2025, quienes hicieron posible la organización y coordinación del evento: Ana Sofía Iribarren, Directora de Turismo y Fomento Económico; Cristina Amezcua González, Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila; Guillermo Lazarin, Presidente de CANACO Sabinas; Javier Ruiz Izaguirre, Director de la OCV Región Carbonífera; Mabel Rodríguez Gutiérrez, integrante del comité organizador; Patricia Lomelí, chef profesional y miembro del comité; y representantes de Súper Gutiérrez, empresa patrocinadora. Gracias a su esfuerzo, compromiso y coordinación se lograron reunir los recursos y apoyos que hoy se entregan a instituciones y organismos esenciales para la comunidad.

Durante el evento se realizó la entrega oficial de los donativos principales, destacando los apoyos económicos que contribuirán a fortalecer los servicios y actividades de cada institución: Fundación Don Bowden recibió $1,850,000, la Unidad Básica de Rehabilitación de Sabinas $50,000, el CEAT Sabinas $25,000, el Departamento de Bomberos de Sabinas $500,000, los Caballeros de Colón $125,000 y el Pentatlón $30,000. Además, se realizaron entregas simbólicas del automóvil, del camión de Bomberos y de la mesa ganadora del primer lugar en decoración, elaborada por el carpintero José Luis y entregada al ganador Chino Jipa, cada entrega acompañada de su fotografía oficial como constancia del respaldo de patrocinadores y la transparencia del evento.

El alcalde José Feliciano Díaz Iribarren destacó que estos donativos representan un impulso directo a servicios esenciales de la comunidad. En particular, la Unidad Básica de Rehabilitación atiende más de mil pacientes mensuales, brindando terapia física y rehabilitación a personas que requieren atención constante y especializada. “Cada apoyo entregado a la UBR se traduce en mejores servicios y en más calidad de vida para quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde.

Asimismo, se resaltó la entrega al Departamento de Bomberos de Sabinas, corporación que ha atendido un gran número de incendios y emergencias durante el año, demostrando valor, entrega y profesionalismo. El alcalde reconoció públicamente a los elementos por su labor y subrayó que contar con mejores herramientas, unidades y equipamiento se traduce en mayor seguridad para todas las familias sabinenses.

Paralelamente, en la Mesa de Atención Personal de Apoyo, se realizó la entrega de reconocimientos al staff, personal de apoyo y patrocinadores, incluyendo cartas personalizadas, obsequios y agradecimientos formales, con registro y control de entregas para garantizar transparencia y orden.

El alcalde José Feliciano Díaz Iribarren agradeció el respaldo de todos los involucrados en el festival y subrayó que los resultados obtenidos este año “son una prueba clara de que Sabinas es una comunidad solidaria, trabajadora y unida”. Reiteró que cada donativo entregado fortalece a instituciones esenciales para el bienestar ciudadano y reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones que generen beneficios reales para la población.