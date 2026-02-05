Febrero cultural en Coahuila: Música, historia, libros y exposiciones para todo el estado

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Cultura de Coahuila presenta la cartelera de actividades culturales del mes de febrero de 2026, con una programación que articula conmemoraciones históricas, actividades artísticas, fomento a la lectura y presencia permanente en museos, escuelas y espacios públicos del estado.

Durante este mes se desarrollará un conjunto de conferencias y charlas dedicadas al centenario de “La Filomena”, abordando su valor como expresión musical y dancística, su contexto histórico y su consolidación como símbolo de identidad en la región Laguna. Estas actividades se llevarán a cabo en universidades, archivos municipales y centros culturales de Torreón, Gómez Palacio y Saltillo, con la participación de cronistas, investigadores y promotores culturales.

En el marco de las fechas cívicas, la cartelera incluye actividades relacionadas con el aniversario de la Constitución de 1917 y el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, a través de cápsulas históricas, conferencias sobre la Revolución Mexicana, ceremonias cívicas y actividades en museos como el Museo Madero y el Museo de la Revolución Mexicana, así como en escuelas de nivel básico y medio superior.

La Banda de Música del Estado de Coahuila tendrá una participación relevante con conciertos en plazas públicas y recintos culturales, además de conciertos didácticos en jardines de niños y colegios, con el objetivo de acercar la música a niñas, niños y jóvenes, así como presentaciones especiales en asilos y espacios comunitarios.

Como parte del impulso a la economía cultural y al trabajo artesanal, se realizará el Tianguis Punto Medio, dedicado a la venta y exhibición de productos artesanales, generando un espacio de encuentro entre creadoras, creadores y público en general.

La programación en museos contempla exposiciones internacionales, colectivas y de artes visuales, además de actividades paralelas como talleres, círculos de lectura, charlas históricas y recorridos culturales en recintos como el Museo del Palacio, el Museo de Artes Gráficas, el Museo del Sarape y el Museo de los Presidentes Coahuilenses.

En el ámbito educativo, se desarrollarán charlas con escritores en escuelas y bibliotecas, así como encuentros literarios con estudiantes de secundaria y preparatoria, promoviendo el diálogo sobre la palabra escrita, la lectura y la creación literaria.

Asimismo, se realizarán presentaciones de libro vinculadas con la historia nacional y regional, como publicaciones sobre la Decena Trágica y personajes de la Revolución Mexicana, fortaleciendo la memoria histórica y el acceso a contenidos editoriales.

La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas, señaló que durante febrero la Secretaría de Cultura ofrece actividades culturales en diversas regiones del estado que permiten conmemorar hechos históricos, fortalecer la identidad local y promover el acceso al arte, la música y la lectura mediante exposiciones, conciertos, charlas y presentaciones editoriales dirigidas a públicos de todas las edades.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a consultar la cartelera completa y a participar en las actividades programadas durante el mes de febrero en museos, escuelas, plazas públicas y centros culturales del estado.