ENTREGAMOS UN ARCO DE SEGURIDAD Y UN CUARTEL EN LOS LÍMITES CON NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS: MANOLO

Hidalgo, Coahuila de Zaragoza; a 14 de noviembre de 2025.- Como parte de su compromiso de fortalecer la seguridad y el blindaje de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó el arco de seguridad carretero y un cuartel para la Policía Estatal en el municipio de Hidalgo, infraestructura en seguridad en la que se invirtieron 26.6 millones de pesos.

“Ya quedó listo el Arco de Seguridad Carretero y el Cuartel de la Policía Estatal en Hidalgo, municipio que está en los límites con Nuevo León y Tamaulipas. Seguimos cumpliendo y manteniendo a Coahuila seguro y en orden. Estas obras forman parte del gran blindaje que estamos construyendo en todo el Estado. ¡En seguridad puro pa delante!”, destacó el gobernador.

En los primeros dos años de la gestión de Manolo Jiménez en Coahuila, se han invertido alrededor de siete mil 500 millones de pesos en el tema de seguridad.

El Mandatario estatal destacó que en lo que va de su administración se han entregado o están en proceso, 15 cuarteles tanto para la Policía Estatal como para el Ejército Mexicano, situados de manera estratégica en todas las regiones de nuestra entidad y en puntos limítrofes con otros estados.

“Hoy es un día muy importante porque seguimos fortaleciendo el blindaje de Coahuila. Hemos hecho inversiones muy importantes y este día estamos entregando este cuartel en Hidalgo que mejora las condiciones de nuestra policía, para que puedan albergarse, protegerse y descansar de una mejor manera. Además de entregar el arco de seguridad carretero en los límites con Nuevo León”, informó, y agregó que, de igual manera, se está rehabilitando la garita del Ejército en esta misma zona de la entidad.

Manolo Jiménez reconoció el trabajo que realizan las y los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales, al comentar que para que un municipio esté seguro, para que un estado esté seguro, para que un país esté seguro, es muy importante la voluntad de entrarle y la coordinación, pero también el equipo; y que en Coahuila se tiene a mujeres y hombres valientes que le entran con todo y que están dispuestos a arriesgar su vida con el objetivo de cuidar de nuestras familias.

Agradeció la coordinación y el trabajo en equipo que se lleva a cabo con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada en las labores de mantener a Coahuila seguro y en paz.

“Todo este trabajo lo hacemos porque la seguridad es el tema más importante para nosotros. Sabemos que si no tenemos seguridad, si no tenemos paz ni tranquilidad, pues no tenemos muchas cosas. Por eso la seguridad es algo fundamental y vamos a seguir blindando nuestro Estado”, subrayó el gobernador Manolo Jiménez.

Hugo Eduardo Gutiérrez Ramírez, secretario de Seguridad Pública mencionó que con la entrega de estas dos obras de seguridad se fortalecerá la vigilancia en esta importante zona limítrofe con Nuevo León.

Explicó que el cuartel de la Policía Estatal, con capacidad para albergar a 60 elementos, cuenta con dormitorios para hombres y mujeres, baños, recepción, oficina, armería, cocina, comedor, barda perimetral, torre de vigilancia y el equipamiento completo para dormitorios y cocina.

Mientras que el arco de seguridad carretero cuenta con un puente de vigía, sistema de monitoreo, internet satelital, cámaras de 360 grados de lectura de placas e identificación de rostros; cámaras inteligentes.

“Con la construcción de 15 cuarteles en todo el territorio estatal, hemos consolidado una red de seguridad eficiente, que permite una presencia operativa en las cinco regiones, y una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo”, expresó.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez destacó que Coahuila tiene la red ciudadana de vigilancia más grande de Latinoamérica, e informó que la entidad es la segunda con menor homicidios dolosos del país, y prácticamente, con el cien por ciento resueltos; agregó que gracias a una estrategia que impulso el gobernador hace seis meses, se han realizado más de 419 cateos, se ha detenido a más de 200 personas, y se ha asegurado droga, armas, municiones.

Destacó que Coahuila es la segunda entidad más segura de México por primera vez en su historia.

En la entrega de estas obras de seguridad acompañaron al gobernador, además, el General Brigadier EM Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar; General Brigadier EM José Luis Cruz Aguilar, Comandante de la 47 Zona Militar; Sergio Zenón Velázquez Vázquez, diputado local; Conrado Navarro Sánchez, alcalde de Hidalgo; Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la región Norte; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial.