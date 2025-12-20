Entrega juguetes Liquín Quintanilla a niñas y niños de Progreso

Progreso, Coah.- El alcalde del Municipio de Progreso, Liquín Quintanilla, entregó juguetes a los niños de San José del Aura y la Villa de Progreso en el primero de los tres días en los que, acompañado de Santa Claus, hará entrega de regalos a los más pequeños del municipio desde kinder y educación inicial a primaria.

En un gran ambiente festivo, Liquín Quintanilla acudió a las escuelas y jardines para entregar juguetes y dijo que “ningún Niño se va a quedar en Progreso sin juguetes esta Navidad”.

Ya en su informe de resultados prometió entregar más de 800 regalos a los pequeños y hoy es una realidad.

Los pequeños disfrutaron de un ambiente festivo lleno de magia y color.

Para el día 18 y 19 acabará de entregar en los centros educativos que todavía están pendientes en esta gira de Santa por el municipio de Progreso.