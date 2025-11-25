ENTREGA GOBERNADOR INFORME AL CONGRESO

Prepara informe ciudadano en el Coliseo de Torreón.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 24 de noviembre de 2025.- En Sesión Solemne celebrada en el Congreso del Estado, ante diputadas y diputados de la 63 Legislatura, el gobernador Manolo Jiménez Salinas rindió su segundo Informe de Resultados, desde donde convocó a las y los coahuilenses a seguir trabajando en unidad, a seguir trabajando en equipo, y a poner a Coahuila como el punto de encuentro.

Al cumplir con lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Mandatario estatal expuso los logros y avances que se han construido en equipo en el segundo año de su administración en temas como seguridad, obras sociales, desarrollo económico, infraestructura, Inspira, DIF, educación y salud, en los que se han invertido miles de millones de pesos con la finalidad de impactar de manera positiva en la calidad de vida de las y los coahuilenses y que consolida a nuestra entidad como referente a nivel nacional.

En su mensaje reiteró que la seguridad es el tema más importante tanto para las y los coahuilenses como para las y los mexicanos; destacó la inversión de siete mil 500 millones de pesos en este rubro, y mencionó que gracias al trabajo en equipo, por primera vez en la historia, Coahuila es el segundo estado más seguro del País y el más seguro del Norte de México; Piedras Negras y Acuña son las dos fronteras más seguras, Saltillo la capital más segura de México y Torreón entre las 15 ciudades más seguras a nivel nacional, y la más segura de La Laguna.

El Gobernador del Estado recordó que un tema muy importante para su gobierno es el trabajo cercano a la gente, e informó que se han aplicado mil 500 millones de pesos en el programa Obras Sociales a Pasos de Gigante, dentro del cual se realizan acciones de pavimento, recarpeteo, bacheo, techos, electrificación, agua, drenaje, cuartos, al interior de las colonias, barrios y ejidos.

Manolo Jiménez informó que se ha realizado una inversión histórica en el tema de salud, con el 30 por ciento más de presupuesto para mejorar todos los servicios y la atención.

El Gobernador del Estado destacó que en estos dos años se han atraído inversiones de más de 150 mil millones de pesos derivado de 170 nuevas inversiones de 17 países y que han generado más de 66 mil nuevos empleos formales para nuestra gente.

El jefe del Ejecutivo Estatal informó que en su segundo año se invirtieron seis mil millones de pesos en Grandes Obras, aproximadamente, y la generación de cientos de empleos, y enumeró las obras que se han entregado y que están en proceso de construcción en cada una de las regiones.

Jiménez Salinas reconoció que Coahuila tiene estos resultados gracias al trabajo de todas y de todos.

“Con el trabajo coordinado, en unidad y equipo de todas y todos, Coahuila se seguirá consolidando como el mejor estado de todo México para vivir con nuestras familias”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.