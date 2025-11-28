Entre rumores de posible renuncia del fiscal Gertz Manero, citan de urgencia a senadores y Gabinete de Seguridad

La Cámara de Senadores notificó de manera urgente a todos sus integrantes para asistir a una sesión plenaria este jueves 27 de noviembre a las 10:00 horas. Simultáneamente, el Gabinete de Seguridad federal fue convocado a la misma hora en Palacio Nacional.

La inusual convocatoria ha desatado una ola de especulaciones en medio de los crecientes rumores sobre la posible salida o renuncia de Alejandro Gertz Manero, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 39, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, se cita a las y los integrantes de la Cámara de Senadores a la Sesión Plenaria que se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo de Reforma, No. 135, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. El sistema electrónico para el registro de asistencia estará abierto a partir de las 8:30 horas”, se lee en el aviso del Senado.

Sin embargo, de acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa, la orden del día de los senadores aún no contempla ningún tema relacionado a la FGR, aunque aún se podría agregar. Algunos senadores aseguran que la cita sólo es para ratificar a Ana María Sánchez Nava como magistrada de sala regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La citación ocurre de forma completamente atípica, ya que se convoca al mismo tiempo tanto al Gabinete de Seguridad —en Palacio Nacional— como a los grupos parlamentarios en el Senado.

De acuerdo con Milenio, antes del anuncio, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, habría llamado personalmente a sus pares en las demás bancadas para pedirles regresar de inmediato a la Ciudad de México, sin importar en dónde se encontraran, con el objetivo de garantizar la asistencia a esta sesión extraordinaria.

Esta semana ya se habían realizado las dos sesiones en el Senado, por lo que no había una razón ordinaria para una tercera.

¿Qué se sabe de la posible salida de Gertz Manero?

Estas reuniones reservadas y de última hora contribuyeron a alimentar las versiones sobre el futuro de Gertz Manero, quien se ha mantenido ausente de los encuentros rutinarios del gabinete de seguridad y del foco público en las últimas semanas.

Alejandro Gertz Manero asumió la titularidad de la FGR el 18 de enero de 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente.

Su periodo, fijado inicialmente en nueve años bajo la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, culminaría formalmente en 2028. Cualquier cambio anticipado al 27 de noviembre de 2025, ya fuera por renuncia o destitución, activaría un procedimiento legal específico para el reemplazo en el cargo.

Si Alejandro Gertz Manero llegara a dejar el cargo —ya sea por renuncia, destitución o causa grave—, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que se debe nombrar a un fiscal interino o encargado mientras el Senado realiza el proceso de ratificación de su sucesor a propuesta del presidente de México (en este caso Claudia Sheinbaum)

Según Milenio, cuatro funcionarios de distintos niveles confirmaron que sería un hecho la inminente salida del fiscal Gertz Manero.

La posible designación de un sucesor también genera expectativas sobre los nombres que se pondrían sobre la mesa. Entre los perfiles mencionados figuraría el exministro Arturo Zaldívar, así como Ernestina Godoy.

INFOBAE