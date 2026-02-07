Encabeza Chano Díaz jornada de limpieza y mantenimiento en el Río Sabinas

Trabajan en coordinación con asociación civil y dependencias ambientales para preservar este espacio natural.

Sabinas, Coahuila.– Como parte de las acciones para la conservación del entorno natural, la Administración Municipal que encabeza el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, en coordinación con la asociación Amigos del Río Sabinas, realizó una jornada de limpieza y mantenimiento en este importante afluente, contando además con la participación de dependencias ambientales.

Durante estas labores se efectuó la limpieza del río, mantenimiento a las palapas y retiro de troncos acumulados y basura en distintos puntos. Para facilitar los trabajos en las orillas, se pusieron a disposición kayaks que permitieron acceder a zonas de difícil alcance.

Estas acciones forman parte de una campaña ambiental que se realiza en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con el objetivo de fortalecer el cuidado de los recursos naturales del municipio.

El presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, estuvo presente durante la jornada de limpieza, donde destacó la importancia de preservar el río y reconoció el trabajo que por años ha realizado la asociación civil en beneficio de este espacio natural.

“Estamos dándole mantenimiento a nuestro río; señoras, jóvenes, hemos estado retirando troncos de las márgenes. Hago un llamado con empatía y desde el corazón a la ciudadanía para cuidar nuestro río. Somos privilegiados de tenerlo. Esta fundación tiene mucho tiempo ayudando y nosotros vamos a traer pintura y otros apoyos; además, siempre contamos con una cuadrilla dedicada al cuidado del río”, expresó el presidente municipal.

Agregó que su administración mantiene diversas cuadrillas trabajando en colonias del municipio en acciones de limpieza urbana, además de señalar que se han sostenido pláticas con el gobernador del estado para analizar proyectos de pavimentación y bacheo que beneficien a Sabinas, a través de campañas y apoyos estatales.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones coordinadas con la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno para proteger el medio ambiente y fortalecer la calidad de vida de las familias sabinenses.