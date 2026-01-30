Encabeza Chano Díaz Encuentro de Seguridad Ciudadana con el Fiscal del estado Federico Fernández

Autoridades municipales y estatales fortalecen la coordinación para mantener a Sabinas como un municipio seguro.

La administración municipal encabezada por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren llevó a cabo el Encuentro de Seguridad Ciudadana, realizado este jueves 29 de enero en el Salón Vitrales, con la participación del Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Federico Fernández Montañez.

Durante el evento se contó con la presentación de autoridades, el mensaje de bienvenida a cargo del presidente municipal y la intervención del Fiscal General, ante la presencia de representantes de distintos sectores de la sociedad, entre ellos el sector empresarial.

En su mensaje, Chano Díaz destacó el esfuerzo permanente del Gobernador del Estado en materia de seguridad, subrayando que estas acciones han permitido posicionar a Coahuila como uno de los estados más seguros del país. Asimismo, agradeció la realización de este tipo de encuentros, los cuales fortalecen la cercanía con las autoridades estatales y permiten escuchar de manera directa las inquietudes de los sectores productivos.

Por su parte, el Fiscal Federico Fernández Montañez habló sobre el trabajo coordinado y la respuesta inmediata a las denuncias ciudadanas, reiterando el compromiso de la Fiscalía para atender las problemáticas de cada región. En este contexto, el presidente municipal resaltó que en Sabinas todos los elementos de seguridad cuentan con cámaras corporales, las patrullas están equipadas con cámaras, y se dispone de un juez cívico, lo que brinda mayor transparencia, confianza y mecanismos de atención a la ciudadanía.

Como parte del encuentro, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, donde el Fiscal escuchó y atendió planteamientos realizados por empresarios, incluidos productores ganaderos, ofreciendo acompañamiento y soluciones a las problemáticas expuestas.

Al cierre del evento, el Fiscal General se puso a disposición de Sabinas, manifestando su interés en regresar a la región para continuar trabajando en estrategias conjuntas que fortalezcan la seguridad, reafirmando el compromiso de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.