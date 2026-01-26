Encabeza Chano Díaz acciones de protección a personas vulnerables durante la madrugada

Refuerzan rondines Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal ante las bajas temperaturas

Sabinas, Coahuila.– Durante la madrugada de hoy, y bajo las instrucciones del presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, la administración municipal intensificó las acciones de atención y prevención ante las bajas temperaturas que se están registrando en la región.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal de Sabinas realizaron rondines nocturnos en distintos puntos de la ciudad para identificar a personas en situación de vulnerabilidad y sin hogar, con el objetivo de brindarles resguardo inmediato.

El presidente municipal Chano Díaz acompañó personalmente a los elementos de Protección Civil y Bomberos durante estos recorridos, supervisando las acciones y apoyando en el traslado de personas vulnerables al albergue Casa del Peregrino, donde hasta el momento se reporta la atención de seis personas resguardadas.

Durante el operativo, el alcalde reiteró —a través de una transmisión en vivo— que los rondines continuarán durante la madrugada en toda la comunidad, e hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y cuidar a los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas que se estarán presentando en la región.

El Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos de Protección Civil Sabinas para reportes o solicitud de apoyo: 861 612 35 35 y 861 126 46 17.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de proteger la vida, la seguridad y el bienestar de las y los sabinenses, trabajando de manera cercana y permanente ante las condiciones climáticas adversas, y manteniendo activo el operativo para resguardar a personas en situación de vulnerabilidad en todo el municipio.