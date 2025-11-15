EN ALIANZA CON LA IP VAN 600 MDP PARA FORTALECER EL AEROPUERTO DE SALTILLO: MANOLO

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 13 de noviembre de 2025.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Francisco González Albuerne, director general de Altea Desarrollos y Proyectos, así como por directivos de Aeropuertos Mexicanos y de empresas de aviación comercial, anunció el plan para la modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo, proyecto en el que se estarán invirtiendo alrededor de 600 millones de pesos durante los próximos años con la finalidad de fortalecer la conectividad aérea de Coahuila a través de nuevas rutas e infraestructura.

“¡Logramos una gran alianza para detonar el Aeropuerto de Saltillo! Con una inversión de 600 millones de pesos fortalecemos la conectividad y competitividad de la región sureste de Coahuila”, señaló el gobernador.

Con esta importante inversión, se fortalecerá la infraestructura del edificio terminal, su ampliación y remodelación, con sistemas de equipamiento especial, la rehabilitación de la plataforma y la reconfiguración del estacionamiento.

Con ello, el Gobierno del Estado establece así una alianza comercial con AME y ALTEA que marca un nuevo capítulo en la historia aérea de Coahuila.

Informó que este proyecto se trabajó en equipo con la iniciativa privada durante más de un año, por lo que les agradeció por confiar en Coahuila.

“Coahuila es uno de los mejores estados para invertir en el país, porque tenemos estabilidad laboral, certeza jurídica, desarrollo económico y seguridad”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que se instalará un Consejo Ciudadano del aeropuerto para poder hacer las proyecciones a mediano y largo plazos y consolidar los proyectos que se están llevando a cabo.

“Este proyecto nos fortalece en conectividad, en competitividad, fortalece el desarrollo económico, fortalece el turismo”, aseguró.

Comentó que se está trabajando en un gran proyecto para recibir a miles de visitantes durante el Campeonato Mundial de Fútbol, y que seguramente muchos de ellos utilizarán este aeropuerto.

“Hay que segur trabajando en equipo. Hoy Coahuila es, sin duda, uno de los mejores lugares para vivir, crecer y para invertir de este país. Vivimos en un estado seguro, blindado, y eso lo hemos logrado con la fórmula mágica del trabajo en equipo entre sociedad civil organizada, ciudadanía, iniciativa privada y Gobierno”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

Francisco González Albuerne, director general de Altea Desarrollos y Proyectos mencionó que hoy es un día para celebrar, y en conjunto con AME y con toda una organización profesional, se logró una inversión mixta público-privada.

“Lo mejor está por venir y esta ciudad merece un aeropuerto de clase mundial y creo que lo estamos demostrando. Estamos muy entusiasmados porque hemos tenido una respuesta increíble de parte de las aerolíneas, de los clientes comerciales, de los mismos habitantes de la parte poniente de la ciudad de Monterrey, de la misma gente que vive aquí en Saltillo que no tenía opciones”, expresó.

Se comprometió a que en los próximos años, mejorar la conectividad nacional e internacional del aeropuerto de Saltillo.

Javier García Bejos, CEO de Aeropuertos Mexicanos comentó que este proyecto de la modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo significa reconectar y aprovechar lo que ya está construido, que es una infraestructura de clase mundial que opera como un gran aeropuerto de carga y de aviación general, y que a partir de hace algunas semanas, también como un aeropuerto para el desarrollo de la aviación comercial.

Explicó que la concesión de este aeropuerto es del Gobierno de Coahuila, y que en los próximos años desarrollarán, en el lado aire, plataformas y todos los servicios e infraestructuras necesarias; y del lado tierra, en el edificio terminal, inversiones por más de 600 millones de pesos en un principio, para permitir que este aeropuerto pueda crecer aceleradamente y en los siguientes años llegue a tener un millón de pasajeros.

“La visión del gobernador Manolo Jiménez es que este crecimiento se haga con orden y con estabilidad; con una hoja de ruta y una estrategia que permitan que poco a poco se incorporen más aerolíneas, más destinos; y que Saltillo y la región se conecten de mejor manera”, comentó.

Anunció que a partir de abril 2025 habrá un vuelo de Saltillo a la ciudad de Cancún.

“Queremos que este aeropuerto se vuelva una referencia en el Noreste de México”, apuntó.

María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva mencionó que lo que se busca con este proyecto, es hacer alianzas comerciales para incrementar las ofertas de vuelos y llegar a tener más rutas nacionales e internacionales.

“Este proyecto representa la consolidación de una visión compartida de un Coahuila que sigue creciendo y que genera confianza en los inversionistas. Además de impulsar la derrama económica de nuestro estado y de estados vecinos”, expresó.

Agradeció y reconoció a las compañías y empresarios por todo el trabajo en equipo que se ha realizado para desarrollar este proyecto.

Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus mencionó que esta es una visión a largo plazo y que es lo que buscan las aerolíneas para invertir en los aeropuertos.

Aseguró que este aeropuerto no solo brindará servicio a los habitantes de Saltillo y Ramos Arizpe, sino también a una buena parte de Nuevo León.

Acompañaron al gobernador en este evento, además, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Javier Alonso Vega Dour, director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; Javier Herrera García, director general de Aerus; Óscar Pérez Benavides, director general de Servicios Estatales Aeroportuarios.