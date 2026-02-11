Embisten a vendedor ambulante en Sabinas

El Tarzán terminó policontundido.

Juan Manuel Duarte Cantú mejor conocido como “El Tarzán”, terminó policontundido, luego de ser embestido cuando se desplazaba en su motocicleta con los productos que vende como ambulante por los distintos sectores de Sabinas.

Los hechos se registraron a pocos metros del sitio conocido como “Las Maquiladoras”, sobre la carretera federal 57, cuando un automóvil sedán, impacto la frágil unidad con uno de sus costados, provocando que el vendedor ambulante perdiera el equilibrio, siendo literalmente “arrastrado” por algunos momentos.

Al sitio arribaron diversas autoridades, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas, quienes le brindaron los servicios prehospitalarios correspondientes para luego ser trasladado a la sala de urgencia de un hospital privado en esta ciudad de Sabinas.

Luis Puente, paramédico de Cruz Roja, dijo que el hombre de 59 años de edad, se encontraba policontundido, pero consciente, sin embargo, fue trasladado al hospital para descartar cualquier lesión interna.

Cabe señalar que el conductor del automóvil viajaba acompañado de un menor de edad, y ambos resultaron ilesos, sin embargo, fueron valorados por los paramédicos.

VIDEO del momento del accidente: