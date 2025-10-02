Con la presencia del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia del Comité Municipal en Sabinas, encabezada por el Dr. David Mussi Garza como presidente y Sarilú Cárdenas Rodríguez como secretaria general, quienes asumen el compromiso de fortalecer la marca PRI y consolidar las estructuras de trabajo político en la región.

La toma de protesta estuvo a cargo de Gabriel Elizondo Pérez, Consejero Político Estatal, en un acto que reunió a la militancia priista, representantes de sectores, organizaciones y presidentas y presidentes de seccional, refrendando la confianza y el respaldo al Primer Priista del Estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas.

“Hoy más que nunca el PRI en Sabinas está unido, fuerte y listo para seguir siendo la mejor opción para nuestra gente. Vamos a trabajar en cada colonia, en cada barrio y en cada ejido, hombro a hombro con la ciudadanía, defendiendo la paz, la seguridad, el empleo y el bienestar de las familias”, expresó el presidente del CDM, Dr. David Mussi Garza.

En su mensaje, Carlos Robles Loustaunau destacó que el PRI está listo, porque “aquel partido que deja de trabajar, está perdido”. Aseguró que en Coahuila se cuenta con un priismo unido y numeroso, con una estructura fuerte y madura. Subrayó además que, bajo el liderazgo de Manolo Jiménez, Coahuila es un estado diferente, con seguridad y estabilidad.

“El PRI es un partido maduro y seguirá liderando, seguirá apoyando a Manolo Jiménez, porque hay PRI para rato. El llamado es a la unidad, porque eso es lo que nos hace invencibles”, puntualizó.

En el evento estuvieron presentes destacadas personalidades de la política estatal y regional, entre ellas:Carlos Robles Loustaunau, Presidente del CDE del PRI en Coahuila.

Diego Rodríguez Canales, Secretario de Operación Política del CDE. Francisco Tobías Hernández, Delegado Político Regional. Carlos García Vega, Delegado Político Municipal. Claudia María Garza Iribarren, Delegada Municipal de Activismo. Federico Quintanilla Riojas, Delegado Regional de Activismo. María Esther Coronado Maldonado , Secretaria Técnica del CDM PRI Sabinas. San Juanita Gómez Ruiz, SAE Municipal. Sergio Zenón Velázquez, Diputado Local del Distrito 3.Georgina Cano Torralba, Secretaria de Sectores y Organizaciones del CDE del PRI. Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Acción Electoral del CDE del PRI. Adrián Herrera López, Secretario Técnico del CDE del PRI. Gabriel Elizondo Pérez, Consejero Político Estatal. La dirigencia municipal aseguró que el 2026 marcará un nuevo capítulo de victorias para el PRI en Sabinas y en todo Coahuila, gracias a la unidad de su militancia y a la confianza ciudadana. “Donde hay unidad, hay rumbo; donde hay rumbo, hay victoria; y donde hay PRI, hay futuro”, fue el mensaje central que retumbó entre los asistentes. Con este acto, el PRI en Sabinas arranca una nueva etapa de trabajo político con rumbo, claridad y compromiso, demostrando que la fuerza de su militancia sigue viva y lista para los grandes retos que vienen.