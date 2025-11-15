EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA SE SUMA AL PROGRAMA “EL BUEN FIN 2025”

Del 13 al 30 de noviembre los Coahuilenses se benefician miles de Coahuilenses con Estímulos Fiscales

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 13 de noviembre de 2025.-El Gobierno del Estado, en apoyo al bienestar económico de las familias Coahuilenses otorgará descuentos en forma de estímulos fiscales aplicables en distintos trámites durante el programa “El Buen Fin 2025”:

A través de la Administración Fiscal del Estado, se establecieron descuentos y estímulos fiscales del 13 al 30 de noviembre. Durante este periodo, las y los ciudadanos podrán aprovechar importantes beneficios en distintos trámites y contribuciones estatales.

Se informó que respecto a las licencias de conducir, se otorgará el 50% de descuento en derechos por expedición o renovación de licencias para chofer particular de 2 y 4 años.

El recibo de pago tendrá vigencia de un año, lo que permitirá realizar el trámite incluso después del vencimiento.

En el Registro Civil se tendrá el 50% de descuento en copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, entre otras.

En las contribuciones estatales (excepto control vehicular): solo se cobrará 1 peso por recargos en todos los adeudos, excepto los que estén en litigio o por derechos de control vehicular.

Respecto al control vehicular, los propietarios de vehículos particulares, personas físicas o morales, podrán acceder a descuentos en adeudos de placas o derechos vehiculares.

Estos estímulos podrán aprovecharse en cualquiera de las modalidades de pago disponibles o en línea a través del portal www.pagafacil.gob.mx que estará disponible las 24 horas del día.

De manera presencial en las Administraciones Locales de Recaudación en horario de 9:00 a 16:00 horas. En centros y tiendas autorizadas, como Soriana, Suburbia, Bodega Aurrera, Walmart, Oxxo, Elektra, Farmacia del Ahorro, Banamex, Banorte, Santander, Scotiabank, Afirme, entre otros.

La Administración Fiscal del Estado invita a la ciudadanía a consultar su situación fiscal y aprovechar las grandes oportunidades que ofrece esta temporada.

Para mayor información, pueden comunicarse al 070, enviar un mensaje vía WhatsApp al 844 539 4345, visitar el portal www.pagafacil.gob.mx o seguir las redes oficiales de la Administración Fiscal del Estado en Facebook como @admfiscalcoah.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso con el bienestar económico de las familias y la cultura de cumplimiento responsable.