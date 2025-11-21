El alcalde Chano Díaz Iribarren atiende petición ciudadana y supervisa trabajos de desazolve en la Villa de Agujita

El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren informó que, en atención directa a la petición de las y los vecinos de la Villa de Agujita, se realizaron trabajos de desazolve, limpieza y retiro de desechos en el arroyo ubicado detrás del campo de fútbol “El Zacatito”, un punto que presentaba obstrucciones y representaba riesgo para las viviendas cercanas.

El presidente municipal detalló que se habilitó un cajón de siete metros de ancho para permitir que el agua acumulada tenga una salida segura y controlada, evitando afectaciones a las familias que viven en la zona.

“Estamos trabajando de la mano con la gente, escuchando sus necesidades y respondiendo con acciones. Este arroyo requería atención urgente por la basura que desafortunadamente se arroja y que impide el flujo natural del agua. Nuestro compromiso es proteger a las familias de Agujita y mantener nuestros espacios limpios y seguros”, expresó el alcalde.

Díaz Iribarren reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de los arroyos, evitando tirar desechos y manteniendo libres los cauces para prevenir riesgos, especialmente en temporada de lluvias.

El Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de seguir trabajando en conjunto con la población para mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad preventiva y atender de manera oportuna cada reporte de la comunidad.