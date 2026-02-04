El Aeropuerto internacional de Saltillo y Volaris anuncian la nueva ruta Guadalajara–Saltillo a partir del 1 de junio

Saltillo, Coah.– El Aeropuerto Internacional de Saltillo continúa impulsando una nueva etapa de crecimiento con el anuncio de la nueva ruta Guadalajara–Saltillo operada por Volaris, que iniciará el lunes 1° de junio de 2026.

Este nuevo servicio, que forma parte del proyecto Vuela Fácil, Vuela Saltillo, consolida el trabajo conjunto entre AME (Aeropuertos Mexicanos), ALTEA, el Gobierno de Coahuila y las aerolíneas para ampliar las alternativas de conectividad aérea en la región.

La ruta contará con operación diaria en equipos Airbus A320 con los siguientes horarios:

* Guadalajara-Saltillo

Salida 18:55 hrs · Llegada 20:22 hrs

* Saltillo-Guadalajara

Salida 20:55 hrs · Llegada 22:25 hrs

La incorporación de Guadalajara, uno de los “hubs” más importantes del país, fortalece la recuperación y expansión de la red aérea del aeropuerto y complementa los vuelos en operación hacia Ciudad de México (AIFA) y el próximo servicio a Cancún (marzo), ampliando las opciones de viaje para la zona metropolitana de Saltillo y su corredor industrial.

Conectividad estratégica para la región

La ruta Guadalajara–Saltillo atiende una demanda creciente en un mercado con alta actividad económica, industrial y turística, conectando a Saltillo con el occidente del país y con una de las ciudades más dinámicas en negocios y conexiones aéreas.

Con esta operación diaria, Saltillo ampliará significativamente sus alternativas de viaje, fortaleciendo su posición como nodo estratégico para el mercado de Ramos Arizpe,

Arteaga y toda el área de influencia, donde anualmente más de 2.1 millones de pasajeros se desplazan hacia/desde Monterrey por falta de opciones cercanas.

Infraestructura renovada para un aeropuerto moderno y eficiente

El crecimiento de rutas avanza en paralelo con la modernización del aeropuerto a través de la iniciativa Vuela Fácil, Vuela Saltillo, que contempla un ambicioso programa de mejoras enfocado en fortalecer la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa, entre las que destacan:

* Ampliación de salas de espera y filtros de seguridad

* Renovación de plataformas y calles de rodaje

* Estacionamiento y accesos optimizados

* Nuevos servicios comerciales, restaurante, salón VIP y WiFi gratuito

Equipamiento tecnológico y mejoras en el control de tránsito aéreo

Estas acciones permitirán ofrecer una experiencia más cómoda, moderna y eficiente, alineada con el crecimiento sostenido y la evolución operativa del aeropuerto en los próximos años