El dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, afirmó que al igual que le sucede en el terreno electoral, el presidente del PAN en Coahuila, Jesús De León, “anda perdido en los temas de carácter legal”.

Lo anterior, al referirse a declaraciones hechas por Jesús De León respecto al caso del ex gobernador Jorge Torres López. “Como todos sabemos, la Fiscalía General del Estado ha señalado que solicitará por las vías correspondientes a las autoridades de los Estados Unidos, información oficial sobre este tema para tomar las medidas pertinentes”, recordó Fuentes.

“Yo creo que Chuy De León no lee periódicos ni ve noticieros”, aseguró, al recordar que además, se ha difundido el hecho de que en septiembre de 2013 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación en contra de Torres López por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito.

“Hay acciones muy claras que se están tomando en estos temas: el Gobierno del Estado informó en su momento que se inició un proceso para reclamar recursos si éstos hubieran sido desviados de las arcas públicas estatales; además, la Fiscalía General del Estado, solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Javier Villarreal”, explicó.

El dirigente estatal del PRI dijo no saber si en realidad Jesús De León desconozca lo anterior, o si más bien esté tratando de desviar la atención de lo que sí representa un problema para él y para su partido: la elección que se avecina para renovar el Congreso local.

“Lo que sí me queda en claro, es que el dirigente del PAN ya da señas inequívocas de su desesperación por la derrota que se le avecina. Todavía no comienzan ni las campañas y ya anda viendo a quien culpar de la debacle que viene”, estimó.

Finalmente, el presidente del CDE del PRI, aseguró entender el discurso de desesperación del aún líder panista: “Es como si recién hubiera despertado y se diera cuenta que está a punto de haber elecciones, que sabe que no trabajó para ellas, que tiene un partido débil por las divisiones internas y las grillas que traen ahí adentro y no supiera qué hacer”. (AGENCIAS)