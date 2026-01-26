Dirige Chano Díaz acciones de apoyo a personas vulnerables ante bajas temperaturas

Alcalde y DIF Sabinas refuerzan atención con entrega de alimentos, cobijas y recorridos en colonias

Sabinas, Coahuila.– El presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acompañado por la directora del DIF Sabinas, Aída Aracely Iribarren, encabezó una jornada de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad ante las bajas temperaturas que se registran en la región.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron el albergue “La Casa del Peregrino”, ubicado en la colonia Sarabia, donde se entregó comida caliente, chocolate, pan y cobijas a las personas resguardadas, brindando atención directa y humanitaria a quienes más lo necesitan.

Posteriormente, el alcalde y su equipo se trasladaron a la colonia El Mimbre, donde reiteraron su compromiso de mantenerse atentos ante cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse, invitando a la ciudadanía a reportar emergencias o personas vulnerables a Seguridad Pública al 861 613 03 74 o Protección Civil al teléfono 861 612 35 35.

El presidente municipal informó que el día de mañana continuarán los recorridos en más colonias, acompañado por directores de la administración municipal, y extendió una invitación a la ciudadanía que desee sumarse con donativos como ropa, cobertores u otros apoyos, señalando que toda ayuda es bienvenida.

De manera paralela, y como parte del Mando Coordinado Policial de Sabinas, elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del Comandante Salvador Alejandro Rivera Rivera, realizaron actividades de apoyo en distintos sectores, entregando chocolate caliente y bisquets para mitigar los efectos del frío entre personas vulnerables.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada, cercana y solidaria, priorizando la atención y protección de quienes más lo necesitan ante las condiciones climáticas adversas, manteniendo activo el operativo de apoyo en todo el municipio.