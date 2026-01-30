DIF Sabinas realiza recorrido y entrega de apoyos en la colonia Las Vírgenes

• Continúan acciones de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad con alimentos calientes y cobijas.

Sabinas, Coahuila. — El DIF Sabinas llevó a cabo un recorrido en la colonia Las Vírgenes, donde se dio continuidad a la entrega de alimentos calientes y cobijas a familias en situación de vulnerabilidad, como parte de las acciones permanentes de atención social en el municipio.

Los alimentos entregados fueron preparados gracias al generoso donativo del equipo Materialistas, así como de Girls Snack, quienes además contribuyeron con un postre para las familias beneficiadas, sumándose a esta labor solidaria en favor de quienes más lo necesitan.

La jornada fue encabezada por la Presidenta Honoraria del DIF Sabinas, Alma Iribarren, acompañada por la Directora del DIF, Aida Iribarren, la Coordinadora del Centro Comunitario al que pertenece esta colonia, así como personal de la institución.

El DIF Sabinas reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada y cercana a la ciudadanía, manteniéndose atento a las necesidades de los sectores más vulnerables y brindando apoyo con responsabilidad, sensibilidad y vocación de servicio.