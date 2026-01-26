DIF COAHUILA FORTALECE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Presidenta del DIF Coahuila entrega equipo de cocina para escuelas de educación básica

Saltillo, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la alimentación y el desarrollo integral de la niñez coahuilense, el DIF Coahuila llevó a cabo la entrega de equipo de cocina como parte del Programa de Alimentación Escolar que fue puesto en marcha el año pasado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

A través de este programa, se garantiza que las niñas y niños cuenten con desayunos calientes, nutritivos y balanceados, diseñados conforme a los requerimientos nutricionales diarios establecidos por la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional DIF, contribuyendo a su bienestar, salud y mejor desempeño escolar.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de garantizar una alimentación adecuada desde la infancia y sumando esfuerzos con el sector educativo.

“Una alimentación sana y nutritiva es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas y niños. En el DIF Coahuila trabajamos todos los días para fortalecer los programas que les permitan crecer sanos, aprender mejor y construir un futuro con más oportunidades”, destacó.

Actualmente, en Coahuila 367 escuelas participan en el Programa de Alimentación Escolar en modalidad caliente, mientras que 783 planteles reciben desayunos fríos, beneficiando a miles de niñas y niños en las cinco regiones del estado.

Se entregó equipamiento de cocina a los planteles CAM Jean Piaget T.V.; Escuela Justo Sierra T.M.; Escuela Ford 171 “Eloy Dewey Saavedra” T.V.; Jardín de Niños General Vicente Guerrero; Jardín de Niños Zapalinamé, Jardín de Niños Ejército Mexicano y Jardín de Niños Saltillo, beneficiando de manera directa a casi 500 estudiantes.

Durante 2025, el DIF Coahuila realizó la entrega de 23 equipos completos de cocina y 142 reequipamientos en las cinco regiones del estado. Para el año 2026, se tiene programada la entrega de 28 equipos completos y 81 reequipamientos adicionales, consolidando así el fortalecimiento de la infraestructura escolar destinada a la preparación de alimentos.

Durante la entrega estuvieron presentes el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez; la subsecretaria de Planeación Ejecutiva, María del Carmen Ruiz Esparza; la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres; la coordinadora de Alimentos Nutritivos del DIF Coahuila, María Luisa Idrogo García; el coordinador de la Región Sureste del DIF Coahuila, José Manuel Rodríguez Romero y comunidad educativa.

Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso con la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de la niñez, impulsando programas que impactan de manera directa en su desarrollo integral y en la construcción de comunidades más fuertes.