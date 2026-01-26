Estatal

DIF COAHUILA FORTALECE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

La Carbonifera

Presidenta del DIF Coahuila entrega equipo de cocina para escuelas de educación básica

Saltillo, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la alimentación y el desarrollo integral de la niñez coahuilense, el DIF Coahuila llevó a cabo la entrega de equipo de cocina como parte del Programa de Alimentación Escolar que fue puesto en marcha el año pasado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

A través de este programa, se garantiza que las niñas y niños cuenten con desayunos calientes, nutritivos y balanceados, diseñados conforme a los requerimientos nutricionales diarios establecidos por la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional DIF, contribuyendo a su bienestar, salud y mejor desempeño escolar.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de garantizar una alimentación adecuada desde la infancia y sumando esfuerzos con el sector educativo.

“Una alimentación sana y nutritiva es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas y niños. En el DIF Coahuila trabajamos todos los días para fortalecer los programas que les permitan crecer sanos, aprender mejor y construir un futuro con más oportunidades”, destacó.

Actualmente, en Coahuila 367 escuelas participan en el Programa de Alimentación Escolar en modalidad caliente, mientras que 783 planteles reciben desayunos fríos, beneficiando a miles de niñas y niños en las cinco regiones del estado.

Se entregó equipamiento de cocina a los planteles CAM Jean Piaget T.V.; Escuela Justo Sierra T.M.; Escuela Ford 171 “Eloy Dewey Saavedra” T.V.; Jardín de Niños General Vicente Guerrero; Jardín de Niños Zapalinamé, Jardín de Niños Ejército Mexicano y Jardín de Niños Saltillo, beneficiando de manera directa a casi 500 estudiantes.

Durante 2025, el DIF Coahuila realizó la entrega de 23 equipos completos de cocina y 142 reequipamientos en las cinco regiones del estado. Para el año 2026, se tiene programada la entrega de 28 equipos completos y 81 reequipamientos adicionales, consolidando así el fortalecimiento de la infraestructura escolar destinada a la preparación de alimentos.

Durante la entrega estuvieron presentes el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez; la subsecretaria de Planeación Ejecutiva, María del Carmen Ruiz Esparza; la directora de Programas Sociales del DIF Coahuila, Ivonne Espinosa Torres; la coordinadora de Alimentos Nutritivos del DIF Coahuila, María Luisa Idrogo García; el coordinador de la Región Sureste del DIF Coahuila, José Manuel Rodríguez Romero y comunidad educativa.

Con estas acciones, el DIF Coahuila refrenda su compromiso con la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de la niñez, impulsando programas que impactan de manera directa en su desarrollo integral y en la construcción de comunidades más fuertes.

