Designa Congreso del Estado a Tayra Patricia Salcido como nueva Tesorera

Saltillo, Coahuila, 11 de noviembre de 2025.- El Congreso del Estado de Coahuila designó este martes a Tayra Patricia Salcido Chávez como nueva titular de la Tesorería del Poder Legislativo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del Congreso.

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso del Estado, destacó la trayectoria y capacidad técnica de la nueva Tesorera, subrayando la confianza plena en su desempeño y profesionalismo.

“Tayra Patricia es una mujer con una amplia trayectoria en el servicio público, con más de 25 años de experiencia en el área financiera y administrativa. Su trabajo se ha distinguido por la responsabilidad, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Sin duda, su llegada a la Tesorería fortalecerá la administración del Congreso y el compromiso con la rendición de cuentas”, expresó la legisladora.

Tayra Patricia Salcido Chávez es Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila.

A lo largo de más de dos décadas ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública estatal, consolidándose como una profesionista con alto perfil técnico y gran capacidad de gestión.

En su carrera ha desempeñado los siguientes cargos:

-Directora Financiera de Programas Federales en la Secretaría de Educación (2017–2024).

-Coordinadora Administrativa en la Secretaría de las Mujeres (2014–2017).

-Subdirectora de Conciliaciones Bancarias en la Secretaría de Finanzas (2006–2014).

-Asistente de la Dirección de Contabilidad y Asistente de la Dirección de Compras y Materiales en la misma dependencia durante los primeros años de su trayectoria.

-Más recientemente, se desempeñó como Coordinadora Administrativa en la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado.

Durante su gestión en cada una de estas áreas, ha mostrado una destacada capacidad en la planificación, control presupuestal, supervisión financiera y administración de recursos públicos, además de la atención a auditorías y el fortalecimiento de los procesos de transparencia.

Tras su designación, la nueva Tesorera expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del Poder Legislativo.

“Asumir este cargo es un gran honor y una gran responsabilidad. Mi compromiso será seguir trabajando con orden, disciplina y claridad en el manejo de los recursos, siempre con respeto a la legalidad y en beneficio de la institución y de la ciudadanía”, señaló.

Con esta designación, el Congreso del Estado reitera su compromiso de fortalecer sus procesos internos con perfiles técnicos, profesionales y con una sólida vocación de servicio público.