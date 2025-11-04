La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que desde la madrugada del martes, el Frente Frío Número 12 mantendrá un ambiente frío en el norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el siguiente pronóstico general para Coahuila:

• Descenso de temperatura en las cinco regiones del estado, con registros entre 0 y 5 °C en zonas altas.

• Viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 35 a 50 km/h, lo que podría provocar la caída de árboles, postes y estructuras ligeras. Se exhorta a asegurar objetos en exteriores y extremar precauciones al conducir.

Pronóstico por Región

Región Norte

• Martes: 29 °C / 13 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Miércoles: 30 °C / 15 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Jueves: 30 °C / 14 °C – 5% probabilidad de lluvia

Región Carbonífera

• Martes: 29 °C / 12 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Miércoles: 31 °C / 17 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Jueves: 31 °C / 14 °C – 5% probabilidad de lluvia

Región Centro

• Martes: 29 °C / 13 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Miércoles: 31 °C / 14 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Jueves: 32 °C / 15 °C – 5% probabilidad de lluvia

Región Laguna

• Martes: 29 °C / 9 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Miércoles: 29 °C / 9 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Jueves: 29 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

Región Sureste

• Martes: 26 °C / 9 °C – 5% probabilidad de lluvia

• Miércoles: 27 °C / 10 °C – 0% probabilidad de lluvia

• Jueves: 27 °C / 11 °C – 5% probabilidad de lluvia

Recomendaciones ante el frío y bajas temperaturas

• Abríguese adecuadamente: Use varias capas de ropa, gorro, guantes y bufanda.

• Proteja a los grupos vulnerables: Niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

• Aísle correctamente su hogar: Mantenga ventanas y puertas cerradas para evitar corrientes de aire frío.

• Evite anafres y braseros dentro de la vivienda: El uso de estos artefactos puede generar monóxido de carbono, un gas tóxico que puede provocar intoxicaciones o la muerte.

• Utilice calentadores con precaución: Solo en interiores bien ventilados y en buen estado.

• Consuma bebidas calientes y alimentos nutritivos.

• Esté atento a signos de hipotermia o congelación: Piel fría, mareo, confusión o entumecimiento en extremidades. Acuda a servicios médicos en caso necesario.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invita a la población a informarse únicamente a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, llama al 911.