Dan solución a reportes ciudadanos con acciones de limpieza en colonias de Sabinas

Cuadrillas de Ecología e Imagen Urbana trabajan coordinadamente para mejorar el entorno.

Sabinas, Coahuila.– Como parte de la atención permanente a reportes ciudadanos y siguiendo una de las instrucciones del presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, de dar mayor agilidad en la respuesta a las solicitudes de la población, el Gobierno Municipal de Sabinas continúa realizando acciones para mejorar la limpieza y la imagen urbana en distintos sectores de la ciudad.

Cuadrillas del departamento de Ecología, a cargo del coordinador Homero Fernández Aldape, realizaron labores de limpieza en la calle Amado Nervo de la colonia Flores Magón, atendiendo solicitudes de vecinos del sector para mantener en mejores condiciones esta vialidad.

De igual forma, trabajadores del departamento de Imagen Urbana retiraron un basurero clandestino ubicado en un terreno baldío de la colonia Lázaro Cárdenas. En estas labores se contó con el apoyo de un vecino del sector, quien se sumó a la causa facilitando un camión tipo torton para el traslado de basura y escombro.

“Estamos trabajando a marcha forzada atendiendo los reportes de la ciudadanía, tanto los que llegan a mi página como al departamento de Atención Ciudadana. Agradezco enormemente a la ciudadanía que se suma a este proyecto; la limpieza de Sabinas nos corresponde a todos”, expresó el presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar atendiendo las necesidades de la ciudadanía mediante acciones que contribuyan a mejorar la salud, la imagen urbana y la calidad de vida de las familias sabinenses.