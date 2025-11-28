COORDINAN COAHUILA Y DURANGO ACCIONES DE SEGURIDAD

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 27 de noviembre de 2025.- En reunión convocada por el General de División E.M. Fernando Colchado Gómez, Comandante de la XI Región Militar, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, presidieron la mesa de Coordinación Estatal Coahuila – Durango para la Construcción de Paz y Seguridad.

“Junto con nuestro vecino Esteban Villegas, Gobernador de Durango, el General Colchado, comandante de la XI Región Militar, las y los alcaldes de Torreón, Matamoros, Lerdo, Gómez Palacio y nuestros equipos de trabajo, llevamos a cabo la Reunión Interestatal de Seguridad en la que acordamos homologar acciones administrativas, legislativas, operativas y tecnológicas para fortalecer el blindaje de toda La Laguna. En seguridad, seguimos trabajando con mucha fuerza y determinación”, destacó el gobernador Manolo Jiménez.

En esta mesa de trabajo se llegó a acuerdos que tienen qué ver con la estrategia de seguridad y procuración de justicia en la zona de La Laguna de Coahuila y Durango, en rubros como el operativo, con un despliegue importante que se llevará a cabo de manera interestatal e intermunicipal, y que abarcará los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, en Durango; y Torreón y Matamoros, en Coahuila.

Además, se acordó implementar una estrategia en el tema de inteligencia, tecnología y de videovigilancia, en la que se pretende crear un centro de monitoreo y vigilancia para estos cuatro municipios.

De la misma manera, se hizo el compromiso de trabajo conjunto para homologar criterios de carácter administrativo, de control y de orden en esta región.

Ambos mandatarios estatales acordaron crear una mesa de trabajo para establecer tipificaciones de delitos en las legislaciones de los dos estados, que ayuden y faciliten el trabajo tanto de las policías como de las fiscalías, y en completa coordinación con el poder judicial.

Tanto Manolo Jiménez como Esteban Villegas reiteraron su voluntad de trabajo estrecho y coordinado para fortalecer la seguridad de La Laguna de ambos estados, así como mantener un conducto de diálogo y cooperación en beneficio de los habitantes de Coahuila y de Durango.