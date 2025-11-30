Convive Chano Díaz con profesores de la supervisión escolar 301 en su tradicional posada

Sabinas, Coahuila.- El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, participó este viernes en la tradicional Posada de la Supervisión Escolar 301, celebrada en la Escuela Primaria Agustín Bone, donde convivió con docentes, directivos y personal administrativo.

Durante el evento, la profesora Lorena Aguirre, en representación del personal docente, reconoció los logros alcanzados durante este año en la zona escolar, subrayando el trabajo coordinado entre maestros, directivos, personal administrativo y manual. Asimismo, expresó que no se arrepienten de haber respaldado el proyecto político del alcalde, destacando que su apoyo se ha visto reflejado en resultados para el ámbito educativo.

En su mensaje, el alcalde Chano Díaz agradeció la confianza que los maestros le han brindado a lo largo de su administración y reiteró que la educación es una prioridad para el Gobierno Municipal. Señaló que, así como en 2025 se entregaron diversos apoyos a escuelas y estudiantes, el 2026 no será la excepción, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el acompañamiento permanente a la comunidad escolar.

El alcalde acudió acompañado por la licenciada Alhira Reséndiz, a quien presentó como parte de su equipo de trabajo y adelantó que pronto se le verá con mayor frecuencia participando en las actividades municipales.

Como muestra de cercanía y reconocimiento al esfuerzo del magisterio, Chano Díaz llevó obsequios para ser rifados entre los docentes asistentes, a quienes deseó unas felices fiestas y un próspero 2026.