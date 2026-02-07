Continúan acciones de embellecimiento urbano en distintos puntos de Sabinas

• Trabajos de limpieza y mantenimiento se realizan en vialidades, espacios deportivos y arroyos.

Sabinas, Coahuila.– Como parte de la campaña permanente de embellecimiento urbano, el Departamento de Imagen Urbana, dirigido por el Lic. Efrén González Cárdenas, y bajo las instrucciones del presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en diversos sectores del municipio.

Cuadrillas de limpieza trabajaron debajo del puente de la carretera federal 57, a la altura de la calle Álvaro Obregón, en la colonia Gobernadores, donde se retiró basura y maleza acumulada, mejorando la imagen y las condiciones del área.

De manera simultánea, se llevan a cabo labores de mantenimiento en los 3 estadios de béisbol en la villa de Cloete, además de acciones de limpieza en los arroyos de la Villa de Agujita, como parte de una estrategia integral para conservar los espacios públicos en óptimas condiciones.

El presidente municipal señaló que estas acciones forman parte de un trabajo constante para mejorar la ciudad.

“Estamos trabajando con todo para que Sabinas se vea mejor y así seguiremos avanzando en las diferentes vialidades”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener un Sabinas más limpio, ordenado y digno para todas las familias.