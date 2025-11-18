CONTINÚA INSPIRA VISITANDO COMUNIDADES ALEJADAS PARA ATENDER A LAS FAMILIAS

Paola Rodríguez López encabeza brigadas en las comunidades y ejidos para acercar los programas estatales para apoyar a las familias

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; noviembre de 2025.- El equipo de Inspira Coahuila continúa recorriendo comunidades alejadas en todas las regiones para acercar a sus habitantes los beneficios de los programas del Gobierno del Estado.

Encabezados por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria, los integrantes de esta oficina visitaron el ejido La Agrícola, del municipio de Zaragoza, hasta donde llevaron productos con los que se apoya la economía familiar.

Aquí entregaron despensas, fruta, verdura, artículos de limpieza, huevo, leche, cobijas, entre otros productos.

“Además del equipo Inspira, nos acompañó un equipo de la Secretaría de Salud para atender a las personas de esta comunidad, con médico general, vacunas, medicamentos, aparatos ortopédicos para quienes así lo requerían; y entregamos tarjetas de la salud popular para los adultos mayores de ese ejido”, informó Paola Rodríguez.

Agregó que estas brigadas contribuyen al fortalecimiento integral de las familias que habitan estas comunidades.

Paola Rodríguez explicó que en estos ejidos visitan casa por casa, se escucha a sus habitantes y se atienden las solicitudes de todos.

Con estas acciones se busca apoyar a las familias que más lo necesitan, ya que se atienden sus necesidades y se canalizan otras con las dependencias correspondientes.