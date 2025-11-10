CONTINÚA INSPIRA CAPACITANDO A MAESTROS DE INGLÉS CON LEVEL UP

En coordinación con la Secretaría de Educación, llevan a cabo el encuentro estatal de docentes de inglés

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Como parte del programa integral Level Up, el Gobierno del Estado, a través de la Oficina Inspira Coahuila, y en coordinación con la Secretaría de Educación, llevaron a cabo el Encuentro Estatal de Docentes de Inglés, en el cual participaron más de 500 maestras y maestros de todas las regiones y de los diferentes niveles educativos, desde primaria, hasta universidad.

El objetivo de este encuentro es el de actualizar los conocimientos en metodologías y herramientas de enseñanza de los docentes de inglés, compartir experiencias y buenas prácticas entre pares, fortalecer su desarrollo profesional y elevar la calidad educativa en las aulas, como parte de la ruta de capacitación de Level Up, y dentro de la estrategia Impulso Educativo.

En esta ocasión, la Gran Sala de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, fue el punto de reunión de las y los cientos de docentes de inglés.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, acompañada por Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en el estado, presidió la ceremonia inaugural en la que destacó la importancia de que las y los maestros del idioma inglés cuenten con una capacitación constante y las herramientas adecuadas para poder realizar con éxito el proceso enseñanza – aprendizaje.

En este encuentro participaron ponentes nacionales e internacionales de amplia experiencia en la materia, haciendo de este un encuentro de gran calidad.

La Presidenta Honoraria de Inspira explicó que este Encuentro Estatal de Docentes de Inglés se llevará a cabo año con año, y que en estos se plantea llevar a los docentes al siguiente nivel desde los temas que ellos comparten como prioritarios para abordar.

En esta edición, el encuentro se consolidó como una plataforma de desarrollo y colaboración.

“El encuentro Estatal de Docentes de Inglés, reúne y da soporte a las diferentes características y pilares de Level Up como lo son la capacitación, herramientas para el docente, metodología y apoyo para lograr las metas con nuestros niños y niñas, acompañamiento constante, entre otros”, mencionó Paola Rodríguez.

La finalidad de estas acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas es que nuestros estudiantes egresen lo mejor preparados posibles para que tengan más y mejores oportunidades, y para ser ciudadanos del mundo.