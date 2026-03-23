CONCLUYE CHANO DÍAZ RECARPETEO EN CALLE CUAUHTÉMOC TRAS MÁS DE 10 AÑOS SIN ATENCIÓN

La rehabilitación de más de 1,500 metros cuadrados mejora la seguridad y movilidad en este importante cruce.

La obra fue concluida en un periodo de 10 días, atendiendo una vialidad que permaneció deteriorada por más de una década.

Sabinas, Coahuila.– Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y atender rezagos históricos, el Gobierno Municipal de Sabinas, encabezado por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, concluyó los trabajos de recarpeteo en la calle Cuauhtémoc, en su cruce con Hermenegildo Farías.

Esta obra responde a una necesidad prioritaria de la ciudadanía, ya que se trata de un tramo que durante más de 10 años permaneció en condiciones deterioradas sin recibir mantenimiento, afectando la movilidad y seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

El proyecto contempló la rehabilitación de más de 1,500 metros cuadrados de superficie, mediante trabajos de mejoramiento de la carpeta con materiales de alta durabilidad, lo que permitirá una mayor resistencia y vida útil de la vialidad.

Gracias a la coordinación de las áreas municipales, los trabajos fueron ejecutados en un periodo de 10 días, logrando una intervención ágil y eficiente que reduce las afectaciones a la circulación y responde de manera oportuna a las demandas ciudadanas.

“Estamos cumpliendo con la ciudadanía al atender una vialidad que tenía más de 10 años sin ser rehabilitada; hoy entregamos una calle en mejores condiciones, segura y funcional para todos” dijo Chano Díaz.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso de continuar trabajando en el mejoramiento de calles y avenidas, brindando soluciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de las y los sabinenses.