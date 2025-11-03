En símbolo de respeto, fe y amor hacia los fieles difuntos, el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acompañado de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Sra. Alma Iribarren Madrigal, acudió al panteón San Fernando, donde colocaron veladoras en diversas tumbas, recordando con cariño a quienes partieron y mostrando solidaridad con las familias sabinenses que mantienen viva su memoria.

En un ambiente de reflexión y profunda emotividad, el alcalde destacó que estas fechas invitan a honrar el legado de nuestros seres queridos, señalando que “cada luz encendida representa el amor que nunca se apaga, la unión familiar y el respeto por nuestras tradiciones que nos identifican como sabinenses”.

El Gobierno Municipal de Sabinas reafirma su compromiso con las tradiciones mexicanas, reconociendo el valor de la memoria, la familia y la unión comunitaria que fortalecen el espíritu de esta tierra.

Las veladoras encendidas iluminaron el panteón San Fernando, recordando que aunque la vida física concluye, el amor, el ejemplo y los recuerdos permanecen vivos en el corazón de cada sabinense.