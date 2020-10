Saltillo, Coah.- En virtud de que los recortes presupuestales y la eliminación de fideicomisos por parte del Gobierno Federal atentan en contra de todos los sectores de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el evento en donde en forma unánime se unieron al pronunciamiento de cerrar filas para reclamar el trato justo y equitativo.

Simultáneamente, los gobernadores que conforman la Alianza Federalista encabezaron en sus entidades eventos similares con la finalidad de exigir corresponsabilidad de la Federación.

En Coahuila, alcaldes, legisladores locales y federales, magistrados, dirigentes empresariales e industriales, del sector obrero, autoridades universitarias, de la ciencia y la tecnología, educación, salud, infraestructura, seguridad pública, deportistas y representantes de la sociedad civil, así como directivos de guarderías infantiles y de colectivos de familias de niños y mujeres con cáncer, externaron su solidaridad con el pronunciamiento.

Miguel Riquelme, después de conocer los planteamientos, dejó en claro que en Coahuila “no permitiremos el abuso”.

Añadió que hay disposición a mantener el diálogo y a trabajar en conjunto con el Gobierno Federal, sin embargo, enfatizó:

“Si no hay diálogo y respuestas claras, estamos preparados para emprender la batalla legal y política.

“Entonces, nuestra lucha podrá ser el inicio del rompimiento legal del Pacto Federal con graves consecuencias para el País”, advirtió.

Previamente, señaló que no obstante que el año pasado Coahuila fue primer lugar nacional en crecimiento porcentual en los ingresos estatales, tuvo recortes importantes en los años 2019 y 2020 y se espera una cuestión similar el entrante 2021.

Mientras que Coahuila destinó mil millones de pesos para enfrentar la pandemia, no se recibió recurso alguno de la Federación para ese concepto, añadió Riquelme Solís, y citó que la desaparición de 109 fideicomisos —por alrededor de 68 mil millones de pesos— resulta grave para el desarrollo científico y tecnológico.

“En Coahuila, esta extinción representa la eliminación anual de 815 millones de pesos respecto a lo que recibíamos en el 2018”, agregó.

Mientras que en los Ramos 28 y 33, correspondientes a los principales programas sociales y educativos, se estima un decremento real de mil 571 millones de pesos entre 2020 y 2021, detalló.

“En cuanto a convenios y subsidios, de 4 mil 600 millones que recibíamos sólo se tiene la certeza de la asignación para el sector educativo de las universidades autónomas de Coahuila y la Agraria Antonio Narro por un total de 2 mil 493 millones 400 mil pesos”, especificó.

“El resto de los sectores dependerán del acuerdo final, estimando una disminución total de 2 mil 107 millones de pesos”.

El gobernador Miguel Riquelme añadió que en el rubro de Comunicaciones y Transportes, así como en Infraestructura, Coahuila quedó fuera del presupuesto: “En los Proyectos Nacionales y Construcción de Carreteras se podría descender a 18 mil 700 millones de pesos”.

En cuanto al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, en lo que corresponde a 2020 se tienen retrasos que “difícilmente se cumplirán”, advirtió.

Sucede lo mismo en la autoliquidación de ingresos federales, donde para el próximo año se estima una afectación por 544.7 millones de pesos.

Todos los sectores del crecimiento y desarrollo enfrentan severas reducciones.

En seguridad, precisó el Mandatario estatal, “el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) no tiene incremento, por lo que los municipios no dispondrán de mayores recursos para prevención de la violencia, profesionalización, certificación policial, infraestructura y equipo. El FORTAMUN disminuye 4.6 por ciento a nivel nacional”.

En Registro Civil se adeudan en este año mil 253 millones, afectando a los programas de actualización, operación y servicios electrónicos.

En deporte, se dejaron de recibir 5.49 millones en este año, y derivado de la extinción de los fideicomisos a partir del próximo se dejarán de recibir 7.12 millones.

Asimismo, se prevén drásticas reducciones en los programas de capacitación para el trabajo, vivienda y cultura.

“El Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) se establecerá de acuerdo al importe del rubro del catálogo federal definido como desastre, y la aportación dependerá de la gravedad de los hechos”, apuntó.

En el encuentro, las y los representantes de todos los sectores de la entidad patentizaron su respaldo a la determinación del gobernador Riquelme Solís de mantener su disposición de trabajar porque a Coahuila el Gobierno Federal le regrese lo justo, en un ámbito de equidad.

Asimismo, celebraron el pronunciamiento del Gobernador de iniciar la batalla legal para la mejor distribución de los recursos federales a Coahuila.

Participaron en este evento los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y de Torreón, Jorge Zermeño Infante; el magistrado Ignacio Máynez, y el diputado Marcelo Torres Cofiño, a nombre de los Poderes Judicial y Legislativo del Estado.

Así como el dirigente estatal de la CTM, Tereso Medina Ramírez; el presidente de Canacintra-Coahuila Sureste, Antonio Lazcano Ponce; el Secretario General de la Sección 38 del SNTE, -Xicoténcatl de la Cruz; el Rector de la UA de C, Salvador Hernández Vélez; Blas Ruiz Martínez, a nombre de deportistas de Alto Rendimiento de Coahuila, y Ana Karla Botello Soto, representante de Estancias Infantiles de La Laguna.

PRONUNCIAMIENTOS

En este sentido, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, resaltó que de contarse con recursos federales se podría haber construido un complejo similar al “Sarape”, de la Colonia Teresitas, en las colonias Mirsierra y en Saltillo 2000.

Esto sólo es un ejemplo, señaló, de cómo afecta la falta de solidaridad de parte de la Federación.

Por ello, expresó: “Se hace este llamado enérgico al Gobierno central para que se respeten los recursos que nos corresponden a cada entidad, porque eso es lo justo y lo correcto. Aquí no queremos nada regalado, únicamente lo que nos corresponde”.

Aseveró que en Coahuila la coordinación es fundamental para concretar acciones importantes en beneficio de la comunidad, y apuntó que los consolidados “en Coahuila los hemos logrado gracias al trabajo en equipo, la sociedad y los tres órdenes de Gobierno”.

“Mandamos un mensaje claro y contundente: Los coahuilenses estamos en el rechazo a las decisiones que nos afectan, y pedimos a la Federación profundice y sea consciente con los municipios del País”.

Por su parte, el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, indicó que actualmente México vive momentos difíciles por problemas de salud y económicos, pero sobre todo por políticos, unos de fuera y otros por la cerrazón al diálogo, y a una visión equivocada de entender la responsabilidad de gobernar una nación pluriétnica, pluricultural, democrática, republicana y federal.

Indicó que en las definiciones del Presidente sólo caben los que piensan como él.

“A dónde nos lleva la definición manifiesta entre buenos y malos? Todos los gobernantes tenemos una legitimidad de origen y estamos obligados a gobernar para todos, sin distingos”, enfatizó.

“Hoy es momento para revisar el Federalismo y la división de Poderes, así como la Ley de Coordinación Fiscal con criterios de equidad que deber reconocer la eficiencia en la contribución del ingreso nacional.

“A Coahuila no se le devuelve lo que aporta a nivel nacional. En Coahuila nos sentimos marginados en el diseño y distribución del gasto público federal”,

Al tiempo que señaló que a Torreón se le hizo un recorte de participaciones federales de más de 50 millones de pesos.

En tanto, el magistrado Ignacio Máynez Varela, a nombre del Poder Judicial del Estado, indicó que los Tribunales del País han participado en un diálogo nacional que busca la reforma del Artículo 116 constitucional, para que estos organismos a nivel local “contemos con los recursos suficientes y necesarios para tener una justicia efectiva. Esto, estableciendo un mínimo del 2 por ciento del presupuesto de cada entidad”.

“La disminución de los recursos que las entidades sufren por parte de la Federación para atender desastres o fomentar sectores económicos para garantizar el desarrollo y seguridad de su población, comprometen aún más las capacidades locales para enfrentar estos retos”.

Mientras que el diputado local, Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Congreso del Estado, comentó que Coahuila es la séptima entidad que más aporta al PIB nacional, generando 845 mil millones de pesos y recibiendo por parte de la Federación 44 mil millones.

“Es decir, tan sólo el 5.2 por ciento de lo que Coahuila le aporta a toda la economía nacional. Y a pesar de ellos somos la sexta entidad que más ha sufrido recortes presupuestales. Se estima que hasta 2 mil 500 millones de pesos en este 2020, unos 4 o 5 mil millones el año próximo.

“Nos han quitado 388 millones para carreteras, 90 millones para apoyar al campo, 56 millones para el agua, 16 millones para migrantes, 6 millones para transporte de discapacitados, y un largo etcétera”, añadió.

Recalcó las pésimas decisiones tomadas desde Palacio Nacional.

“Le costaron a Coahuila más de 43 mil empleos formales y le doble de los informales, por lo menos. Un 12 por ciento de los negocios tuvo que cerrar sus puertas en forma definitiva, esto afecta negativamente el ingreso real en los hogares coahuilenses, cuando menos en un 8 por ciento, y esto por supuesto que también campea en la cuestión de impuestos y derechos en la entidad”, indicó.

Por su parte, el presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, Antonio Lazcano Ponce, mencionó que empresarios e industriales de Coahuila se pronuncian en contra de la reducción del presupuesto federal de mil 400 millones de pesos, que impactará en proyectos de infraestructura pública, educación, salud y desarrollo económico, al tiempo que externó su rechazo a la desaparición de fideicomisos y programas enfocados a la ciencia, la tecnología y la innovación, a la salud, a la educación y al campo.

Tereso Medina Ramírez, dirigente de la CTM en Coahuila, añadió que México no puede caminar por la polarización ni por el encono, y no se puede gobernar el País con rencor: “Pareciera que se está utilizando el Gobierno de la República para cobrar facturas que no debemos”.

Añadió que no se puede gobernar dando la espalda a la estabilidad laboral, argumentándose de reformas que lejos de avanzar van en retroceso, y afirmó que México vive la peor encrucijada de su historia, al momento que destacó la deficiencia demostrada para atender el pandemia por el Covid-19.

En tanto, a nombre de la Sección 38 del SNTE, Xicoténcatl de la Cruz García, indicó que el actual es uno de los momentos más complicados en la historia del País: “Nos encontramos en medio de una pandemia que azota a cada una de las naciones; somos el cuarto país con más muertos en el mundo”.

“Además, la inseguridad pública está en sus niveles más altos, y la crisis económica producto de la pandemia se agudiza por las erráticas políticas que generan desconfianza”.

El Rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, se pronunció por el trato equitativo de manera urgente a través de una política de financiamiento, en donde la aportación sea igual para todos.

“Coahuila, sus jóvenes y sociedad en general, requieren de un sistema de educación superior sólido para fortalecer la mano de obra calificada que el País y el Estado requieren, por ello los universitarios nos unimos al llamado del Gobernador para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 Coahuila reciba lo que merece, y lo que es necesario para atender las demandas de sus habitantes”.

Luego, Blas Ruiz Martínez y Ana Karla Botello Soto, coincidieron en que los recortes del presupuesto federal afectarán de gran manera al desarrollo de los programas de alto rendimiento de los atletas de Coahuila y de todos sus deportistas, además del trabajo que realizan las estancias infantiles de todo el estado en beneficio de miles de madres trabajadoras.