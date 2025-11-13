Con liderazgo de Chano Díaz, arranca la Temporada 28 de la Liga Infantil de Beisbol

Sabinas, Coahuila. – Este lunes 10 de noviembre, en el Parque Infantil de las Ciudad de Sabinas Coahuila, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la Temporada 28 de la Liga Infantil de Beisbol en Sabinas, bajo el liderazgo del alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren. El evento se realizó durante la tarde y contó con gran participación de niños, jóvenes, familias y autoridades.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, invitados especiales y directivos de la liga, encabezados por el presidente Juan García, el secretario Juan J. Ayala, el vocal Julián Martínez y el director de ampalleo Luis Ignacio Bernal.

Durante la ceremonia se presentaron los equipos participantes en cada categoría:

Categoría 5-6: Rangers, Indios, Dodgers Academia, Dodgers CH, Blue Jays.

Categoría 7-8: Dodgers AC, Indios, Rangers, Dodgers CH, Blue Jays, MYD.

Categoría 9-10: Rangers, Blue Jays, Dodgers AC, Mineros.

Categoría 11-12: Mineros A, Mineros B, Delta, Dodgers CH, Red Sox, Rangers, Dodgers AC.

Categoría 13-14: Piratas, Rangers, Mineros, Bravos, Dodgers AC, Dodgers CH.

Categoría 15-16: Dodgers AC, Rangers, Barroteran, Dodgers Palau, Bravos, Bravos Club de La Peña.

Categoría 2007: Tuzos, Bravos, Barroteran.

Se realizó la lectura del Credo de Ligas Pequeñas, seguido de un mensaje del alcalde Chano Díaz, quien destacó la importancia del deporte como herramienta de formación de valores, disciplina y trabajo en equipo, y declaró formalmente inaugurada la temporada.

El alcalde enfatizó que es en el deporte donde los niños y jóvenes encuentran la mejor alianza y el escudo contra las adicciones y todo aquello que pueda perjudicar su desarrollo personal, invitando a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que les brinda la liga para crecer de manera sana y responsable.

“Quiero felicitar a todos los equipos, entrenadores y padres de familia. Ustedes son los pilares que permiten que nuestros jóvenes crezcan con valores, compañerismo y amor por el deporte”, expresó el alcalde Díaz Iribarren.

Jugadores más valiosos y equipos campeones por categoría:

Categoría 5-6:

Bateo: Damián del Toro (Blue Jays), Santiago Guerrero (Rangers)

Campeón: Blue Jays

Subcampeón: Rangers

Categoría 7-8:

Bateo: Homero Camacho (Rangers)

Picheo: Ernesto Montejano (Rangers), Rubén Fernández (Rangers)

Categoría 9-10:

Bateo: Héctor Rivera (Rangers)

Picheo: Héctor Madrid (Rangers)

Campeón: Rangers

Subcampeón: Dodgers

Categoría 11-12:

Bateo: Elías Rodríguez (Dodgers)

Picheo: Carlos Martínez (Rangers)

Campeón: Rangers

Subcampeón: Dodgers

Categoría 13-14:

Bateo: Mariano López (Rangers)

Picheo: Sebastián Maltos (Dodgers), Mauricio Castro (Rangers)

Campeón: Rangers

Subcampeón: Dodgers Palau

Categoría 15-16:

Bateo: Jesús Rivera (Rangers)

Picheo: Gael Vélez (Angelinos)

Campeón: Rangers

Subcampeón: Angelinos

El alcalde Chano Díaz reafirmó su compromiso de seguir apoyando el deporte en Sabinas, fomentando espacios seguros y oportunidades para que los niños y jóvenes desarrollen su talento, valores y hábitos sanos dentro y fuera del campo.

“Que esta temporada sea un ejemplo de entusiasmo, compañerismo y respeto. ¡Mucho éxito a todos!”, concluyó.