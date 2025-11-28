Portada Sabinas

CON EL CORAZÓN POR DELANTE: ALCALDE CHANO DÍAZ Y CLUB ROTARIO APOYAN AL PEQUEÑO JHOE

La Carbonifera

El Gobierno Municipal de Sabinas informa que el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, al conocer la necesidad del pequeño Jhoe, vecino de la colonia Los Montes, gestionó de inmediato una silla de ruedas para mejorar su movilidad y calidad de vida.

Acompañado por integrantes del Club Rotario de Sabinas, el alcalde Díaz Iribarren acudió personalmente hasta el domicilio del menor para hacer la entrega. Al momento de brindarle el apoyo, le expresó con cercanía y sinceridad:
“Aquí tienes tu silla de ruedas; no tienes por qué estar enfrentando ninguna necesidad. Cuentas conmigo con todo el corazón.”

El alcalde destacó que la verdadera labor social no es entregar un apoyo ni tomarse una fotografía, sino sentir, comprender y atender a fondo las necesidades de las familias, especialmente cuando se trata de niñas y niños que requieren una mano amiga.

Reafirmó que su compromiso es trabajar por todos los sabinenses sin excepción, con sensibilidad, responsabilidad y cercanía, además de reconocer y agradecer la solidaridad del Club Rotario de Sabinas, que se sumó a esta noble causa.

El Gobierno Municipal de Sabinas refrenda su compromiso de seguir promoviendo acciones humanas y responsables en beneficio de quienes más lo necesitan.

Más Noticias

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sabinas
Current weather
Humidity-
Wind direction-
Pressure-
Cloudiness-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
-
-
Forecast
Rain chance-
Wind direction-
El tiempo en Sabinas