¡COMPROMISO CUMPLIDO!, ENTREGA MANOLO LA REHABILITACIÓN TOTAL DE LA AUTOPISTA PREMIER

Allende, Coahuila de Zaragoza; a 12 de noviembre de 2025.- ¡Compromiso cumplido! El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó este día la rehabilitación total de la autopista Premier (Allende – Agujita) en la que se invirtieron 300 millones de pesos y que viene a mejorar la conectividad y la competitividad de Coahuila.

“Ya quedó entregada la rehabilitación de la Autopista Premier Rosita–Allende, una obra insignia que fortalece la conectividad de la carretera 57. Con 300 millones de pesos y 52 metros modernizados, hacemos de nuestras carreteras las más seguras de México. ¡Un compromiso más cumplido!”, destacó el gobernador.

Recordó que durante su campaña, la rehabilitación de la autopista Prmier fue una de las obras más pedidas por la gente de las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte, y que este día, después de casi dos años de su administración, esta vía quedó remodelada al cien por ciento.

“Vamos a seguir trabajando por nuestra gente. Estamos cerrando el segundo año de mi administración y llevamos una buena parte de nuestros compromisos cumplidos, y una de las mayores satisfacciones con la cual cerramos estos dos años es que, al voltear a ver todo el panorama nacional, cada día nos sentimos más orgullosos de ser de Coahuila”, señaló Manolo Jiménez.

Aseguró que hoy, entre todas y todos, hemos construido un gran estado que nos permite tener lo mejor: grandes obras, programas sociales, llegada de inversiones y seguridad. Y esto, a final de cuentas, se llama calidad de vida; y que por eso es muy importante seguir trabajando en equipo para seguir consolidando a Coahuila como el mejor lugar de México para vivir, para crecer y para invertir”, destacó.

Manolo Jiménez comentó que en equipo con la empresa Constellation Brands, se estarán invirtiendo obras para mejorar el servicio de agua en Nava y en Allende con inversión de alrededor de 35 millones de pesos.

El alcalde de Allende, Ricardo Alonso Treviño Guevara mencionó que la rehabilitación de la autopista Premier es una obra de gran impacto, por lo que agradeció al gobernador Manolo Jiménez por dichos trabajos.

“Su presencia, gobernador, refleja el compromiso compartido por construir un Coahuila más seguro y más unido. Su presencia representa el cumplimiento de un compromiso y la cercanía de un gobierno que escucha, actúa y que trabaja por el bienestar de la gente”, expresó.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad recordó que la rehabilitación de la autopista Premier fue una obra impulsada estratégicamente al inicio de la actual administración estatal.

“Esta autopista se encuentra en el corredor troncal más importante de nuestro país, el México – Piedras Negras carretera federal 57; una autopista de gran importancia para el estado que une a la región Carbonífera con Cinco Manantiales y el Norte del Estado”, mencionó.

En esta entrega de obra acompañaron al gobernador, Sergio Zenón Velázquez Vázquez, diputado local; Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila; Antero Alberto Alvarado Saldívar, subsecretario regional Región Cinco Manantiales; Iván Ochoa Rodríguez, alcalde de Nava; Mario Humberto González Vela, alcalde de Villa Unión; Mario Alberto Camarillo Zertuche, alcalde de Morelos; Evelio Vara Rivera, alcalde de Zaragoza; Carlos Jacobo Rodríguez González, alcalde de Piedras Negras; Feliciano Díaz Iribarren, alcalde de Sabinas; Óscar Ríos Ramírez, alcalde de San Juan de Sabinas; Luz María Cantú, encargada de la concesión de la autopista Premier.