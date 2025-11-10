COAHUILA SERÁ SEDE DEL EXPO CLÚSTER DEL HÁBITAT / ZEMCH 2025: INNOVACIÓN GLOBAL EN VIVIENDA Y URBANISMO

Saltillo, Coahuila a 8 de noviembre de 2025. El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT), impulsará la participación de la comunidad académica, estudiantil y profesional en el Expo Clúster del Hábitat / ZEMCH 2025, un encuentro internacional que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en la Universidad Iberoamericana Torreón, con la participación de más de 40 países.

Este foro posiciona a Coahuila en la conversación global sobre el futuro de la vivienda, la planeación urbana y la sostenibilidad. En su edición 2025, Torreón será anfitrión de más de 40 conferencias y 30 talleres impartidos por expertos nacionales e internacionales, quienes compartirán modelos y tecnologías que están transformando la manera en que se construyen las ciudades del mundo.

ZEMCH (Zero Energy Mass Custom Home) es una red internacional de investigadores, académicos y profesionales que promueven soluciones habitacionales sustentables, personalizadas y de bajo consumo energético. Este año, el encuentro contará con la presencia del Dr. Masa Noguchi, director de ZEMCH, quien impartirá un workshop especializado y una conferencia magistral sobre vivienda de energía cero y diseño urbano sostenible.

En paralelo, la Expo Clúster del Hábitat reunirá a arquitectos, urbanistas, estudiantes, exalumnos y proveedores de bienes y servicios relacionados con la construcción y el diseño urbano. Este espacio busca fortalecer el intercambio de ideas, mostrar proyectos innovadores y generar propuestas concretas ante los retos del crecimiento urbano y la planeación territorial en la región.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la vinculación entre gobierno, academia e industria, convencido de que la innovación se construye desde el conocimiento y la colaboración. Bajo el liderazgo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la SEVOT, encabezada por Ángel Mahatma Sánchez, impulsa políticas públicas que integran el desarrollo urbano con la sostenibilidad, la certeza patrimonial y la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“En Coahuila el futuro de la vivienda no se mide solo en ladrillos, sino en la calidad de vida de las personas. Nuestro compromiso es construir ciudades ordenadas, habitables y seguras, con planeación y visión de largo plazo”, destacó el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez.

El Expo Clúster del Hábitat / ZEMCH 2025 es una oportunidad para que Coahuila comparta su visión de desarrollo con el mundo, fortaleciendo su papel como un estado que planea con inteligencia, construye con visión y crece con rumbo.

“Este evento refleja la nueva etapa que vive nuestro estado: una etapa de innovación, cooperación y visión global. En Coahuila avanzamos juntos, gobierno, academia y sociedad, Pa’Delante, a pasos de gigante.”

Consulta el programa completo y más información en: www.zemch2025mex.com