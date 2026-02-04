Coahuila será sede de Convención Nacional  de la industria de exposiciones y visitantes 2027

Saltillo, Coah.- Resultado del trabajo y promoción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de Coahuila como un destino seguro y competitivo, nuestro estado ganó la sede del Congreso Nacional AMPROFEC (CONAM) 2027, un encuentro que reúne a más de 400 líderes de la industria de reuniones de todo el país.

En el marco del CONAM que se celebra en Monterrey, se dio a conocer que Torreón, Coahuila, será la sede del CONAM el próximo año.

Ganar esta postulación es el resultado del trabajo coordinado entre el sector turístico, empresarial e institucional, así como el importante apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila y del Municipio de Torreón.

Se realizó una presentación del destino, donde se destacó el clima de paz y seguridad, la infraestructura, servicios y atractivos turísticos de Torreón y la Laguna, así como el apoyo total del gobernador Manolo Jiménez al turismo, que se refleja con la participación de Coahuila en plataformas mundiales como FITUR España, los eventos insignia de cada región y la labor en equipo con la cadena de valor del turismo en el estado.

La llegada de CONAM 2027 a Torreón, simboliza, no sólo derrama económica para esa ciudad, sino también un aporte importante en la atracción de eventos, suma prestigio a Torreón como una sede competitiva y estructurada para atender a una especializada comunidad de la industria de reuniones.

Coahuila compitió por la sede 2027 con los estados de Jalisco y Tabasco; tras la presentación, el comité de elección de AMPROFEC nos otorgó la sede que será el Centro de Convenciones de Torreón.

AMPROFEC es la Asociación con mayor trayectoria en nuestro país, que representa a los principales prestadores de servicios y a la iniciativa privada vinculada a la atención, organización y proveeduría de eventos en el país.

Para dimensionar el impacto de la industria de reuniones, ésta genera una derrama directa de 143.000 millones de pesos y una indirecta de 793.000 millones de pesos. Representa un porcentaje relevante del PIB nacional e impacto en turismo, empleo y comercio.

A la presentación, asistió la subsecretaria de Turismo, Martha Elena Moncada en representación de Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; la directora de la OCV Torreón, Sujeyl Alvarado y el director de Turismo de Torreón, Guillermo Martínez, entre otros.

“Coahuila es sinónimo de seguridad, estabilidad y certeza. Gracias al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez, nuestro estado se ha consolidado como el más seguro del norte de México y el segundo del país; con un entorno propicio para la inversión, el turismo y la realización de grandes eventos nacionales e internacionales”, señaló en su mensaje la subsecretaria de Turismo de Coahuila.

Nuestro estado ofrece una diversidad turística única. “Desde viñedos, desiertos y áreas naturales, hasta ciudades modernas con infraestructura de primer nivel por lo que Coahuila complementa perfectamente la experiencia de un congreso nacional”.

De manera particular, destacó, Torreón representa una de las ciudades más dinámicas del norte de México y un punto estratégico para el turismo de reuniones.

“Será un gran placer recibirlos en el Centro de Convenciones, uno de los mejores recintos del noreste del país con la infraestructura, capacidad operativa y experiencia necesarias para albergar con éxito un congreso de la magnitud y prestigio del CONAM”, sostuvo Martha Elena Moncada.