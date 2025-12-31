COAHUILA MANTIENE HABILITADOS REFUGIOS TEMPORALES ANTE FRENTE FRÍO No. 25

Acciones coordinadas para proteger a la población ante bajas temperaturas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza;29 de diciembre de 2025.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informó que, ante el ingreso del frente frío número 25, el Gobierno de Coahuila mantiene habilitada la red estatal de refugios temporales, como parte de las acciones preventivas para proteger a la población ante las bajas temperaturas.

El subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, señaló que por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene presencia permanente en las cinco regiones del estado, en coordinación con los 38 municipios, con el objetivo de prevenir riesgos y brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente a quienes se encuentran en la vía pública o de paso por la entidad.

“El llamado del gobernador es muy claro: estar en territorio, coordinar esfuerzos y proteger a la gente que más lo necesita durante esta temporada invernal”, destacó el subsecretario.

REFUGIOS TEMPORALES: ATENCIÓN Y ABRIGO PARA QUIENES LO NECESITEN

Como parte de esta estrategia, se mantienen habilitados cerca de 100 refugios temporales en todo el estado, con una capacidad aproximada para 10 mil personas, los cuales cuentan con espacios seguros, cobijas, así como bebida y comida caliente, para mitigar los efectos del frío extremo.

Estos refugios se activan de manera inmediata cuando las temperaturas representan un riesgo para la salud de la población. La lista de los refugios temporales y sus ubicaciones puede consultarse en:

http://proteccioncivil.sfpcoahuila.gob.mx/modulo22.php?opcion=8

SUPERVISIÓN Y APOYO EN TERRITORIO

Personal de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, en coordinación con Protección Civil municipal, realiza recorridos preventivos permanentes, durante los cuales se:

* Detecta a personas pernoctando en la vía pública.

* Brinda apoyo con la entrega de cobijas.

* Ofrece traslado voluntario a refugios temporales.

* Atiende a personas en tránsito o en situación de riesgo por las bajas temperaturas.

En algunos casos, se ha brindado apoyo a personas que, aun cuando no desean trasladarse a un refugio, requieren abrigo para protegerse de las inclemencias del clima.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

El Gobierno del Estado exhorta a la población a:

* Evitar el uso de anafres, braseros o carbón dentro de viviendas.

* Utilizar calentadores únicamente en espacios ventilados.

* Proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

* Reportar cualquier situación de riesgo o a personas vulnerables expuestas al frío.

ATENCIÓN A EMERGENCIAS

La Subsecretaría de Protección Civil recuerda que cualquier emergencia puede ser reportada al 9-1-1, disponible las 24 horas.

El Gobierno de Coahuila mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará implementando acciones preventivas para salvaguardar la integridad de las y los coahuilenses.