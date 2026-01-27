COAHUILA ES UN ESTADO DE INSTITUCIONES FUERTES Y ECHADAS PA´DELANTE: MANOLO

Acompaña Gobernador del Estado al Poder Judicial en el informe de actividades 2025.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 27 de enero de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó al magistrado Miguel Felipe Mery Ayup en el Informe de Actividades del Poder Judicial, evento en el que, además, se inauguró la Ciudad Judicial de Saltillo, y en donde destacó que Coahuila es un Estado de instituciones fuertes y echadas pa´delante.

“Con gusto acompañamos a nuestro amigo el Magistrado Presidente Miguel Mery Ayup en el Informe Anual de Actividades del Poder Judicial. Reconocemos y agradecemos el gran apoyo de esta institución para mantener a Coahuila seguro, en orden y con estado de derecho. Nuestro Estado es tierra de instituciones fuertes y echadas pa’ delante. Seguiremos trabajando en equipo por el bien de nuestra gente”, destacó el gobernador.

“Hoy en Coahuila tenemos un Poder Judicial de pie, fortalecido y echado para adelante. Tenemos una institución fuerte y eso es muy positivo”, expresó, al tiempo de señalar que el Poder Judicial es una institución muy importante en nuestro estado, lo que da mucha certeza a las y los coahuilenses.

Destacó que gracias a que Coahuila es un estado con instituciones fuertes, en la entidad hay desarrollo, hay calidad de vida y hoy es uno de los mejores estados de México para vivir con nuestras familias.

“Esto no solamente se logra con instituciones fuertes, se logra con una comunidad fuerte, se logra con empresarias y empresarios fuertes; se logra con una sociedad civil organizada fuerte; se logra con un pueblo consciente y, eso, es algo que tenemos que cuidar como oro molido; porque lo que tenemos aquí en Coahuila no es obra de la casualidad, lo hemos construido entre todas y todos los coahuilenses”, puntualizó.

Aprovechó su intervención para convocar a toda la gente de Coahuila a seguir trabajando como un gran equipo.

El Mandatario estatal felicitó al Poder Judicial por este gran informe, así como por la inauguración de la Ciudad Judicial, de la que dijo es una gran obra para atender a la gente con espacios dignos, y en la que se invirtieron 347 millones de pesos.

Destacó que luego de que en 2025 se tuvo en el País y en Coahuila un proceso electoral histórico para jueces y magistrados, en nuestra entidad este reto fue superado de buena manera.

Agregó que, por esa razón, es muy importante que el nuevo Poder Judicial trabaje con mucha sensibilidad y que este gran edificio sea un mejor lugar para atender a la gente.

“Trabajemos con imparcialidad, con honestidad y con mucho profesionalismo”, comentó.

Manolo Jiménez reiteró todo el apoyo de su administración para el Poder Judicial y recordó que gracias a la excelente coordinación se pudo fortalecer el presupuesto para esta institución.

Recalcó la importancia que tiene el Poder Judicial en el modelo de seguridad de Coahuila, y resaltó los excelentes resultados que ha dado esta coordinación, y que hoy tiene a nuestra entidad como la segunda más segura a nivel nacional.

Dentro de su informe, Miguel Felipe Mery Ayup expresó que la Ciudad Judicial de Saltillo no solo representa infraestructura moderna y funcional, sino un símbolo tangible de un compromiso que tiene el Poder Judicial con la justicia, más eficiente, más cercana y al servicio de las personas.

Informó que en un solo lugar se tendrá la Justicia Civil, Familiar, Mercantil y Laboral; el órgano de administración y los órganos no jurisdiccionales y administrativos como el Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, el Centro de Evaluación Psicosocial, la Defensoría Pública y el Archivo Judicial.

“Con la entrada en operación de la Ciudad Judicial, implementaremos un nuevo modelo de gestión desde su diseño arquitectónico y funcional. El edificio responde a las nuevas exigencias del marco legal y procesal, incorporando espacios modernos que se pueden ver en la iniciativa privada”, expresó.

En este informe del Poder Judicial estuvieron presentes, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la CONATRIB.

Titulares de secretarías de la Administración Estatal; diputados federales y locales;, alcaldes y alcaldesas de diversos municipios; titulares del Poder Judicial de otros estados.